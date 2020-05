În starea de urgență, bogații nu au putut ieși din localitate fiindcă ar fi descoperit că drumul care ducea din Predeal, Cioplea, la Susai a fost aproape distrus și a devenit o experiență off road.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a anunţa că pădurile seculare ale României vor intra sub protecţia legii şi că doreşte să dubleze suprafaţa pădurilor virgine şi cvasivirgine din ţară.

„Am luat o decizie ca toate aceste păduri seculare ale României, păduri bătrâne, care astăzi sub o formă sau alta sunt păduri de producţie, să le transformăm în păduri seculare şi astfel să fie sub protecţia legii. Astfel, în aceste păduri dorim să nu mai aibă loc intervenţii silvice. De la preluarea mandatului mi-am asumat faptul că tot ceea ce poate fi conservat, tot ceea ce poate fi pus sub protecţie o vom face, aşa cum am reuşit cu pădurea Băneasa. Am încurajat toate autorităţile statului român care au păduri care pot să devină păduri-parc să fie oferite cetăţenilor, să facă solicitare Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru a le oferi în administrare, şi, evident, pentru a le transforma dincolo de plămâni verzi în păduri-parc”, a declarat Costel Alexe.

Alexe a precizat că vrea să dubleze suprafaţa pădurilor virgine şi cvasivirgine din România.

„Am introdus încă 3.000 de hectare în catalogul naţional pădurilor virgine şi cvasivirgine. Săptămâna trecută am urcat în licitaţie încă o suprafaţă de 39.960 hectare pentru care în această perioadă vor fi făcute studii. Astfel, vreau să dublez suprafaţa pădurilor virgine şi cvasivirgine pe care România să le aibă incluse în catalogul naţional”, a spus ministrul Mediului.