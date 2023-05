Coldea, Dîncu, Târziu și Popa și-au petrecut sâmbăta împreună

Sâmbătă, 27 mai 2023, Vasile Dîncu, fostul ministru al Apărării Naționale, Florian Coldea, general, fost adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI), deputatul social-democrat Radu Popa și Claudiu Târziu, senatorul partidului politic AUR, au fost surprinși în fața unui restaurant libanez din București de către jurnaliștii de la Gândul.

După ce au servit prânzul, Vasile Dîncu a stat de vorbă cu finii săi, Radu Popa și soția sa, Ana Maria Antoaneta, în fața restaurantului libanez. La scurt timp, li s-a alăturat Claudiu Târziu. Florian Coldea și partenera sa de viață au preferat să mai stea puțin timp în restaurant.

Adevărul despre demisia lui Vasile Dîncu

Vă amintim că Vasile Dîncu a demisionat din funcția de ministru al Apărării Naționale toamna trecută. După ce a apărut această informație în presa națională, au apărut mai multe zvonuri despre motivul demisiei sale.

Potrivit lui Ionuț Cristache, plecarea lui Vasile Dîncu din funcția de ministru al Apărării Naționale a fost, de fapt, cerută insistent de președintele României, Klaus Iohannis. Mai mult, jurnalistul a spus că Partidul Social Democrat (PSD) s-a bucurat de schimbarea respectivă, mai ales că Vasile Dîncu a plecat din funcție fără să agite apele în cadrul partidului politic.

„Lui Dincu i-a cerut demisia presedintele Iohannis si PSD-istii s-au bucurat ca l-au putut demite cu mana presedintelui, neagitand apele in partid! Ar putea urma o rocada intre PSD si PNL! Ciuca vrea sa-si impuna omul la Aparare si e dispus sa dea orice minister, inclusiv sa-l sacrifice pe Virgil Popescu! Totul se va transa in schimb la Cotroceni, in spiritul si textul Constitutiei, asa cum ne-a obisnuit deja Iohannis!”, a scris Ionuţ Cristache pe pagina sa de Facebook.

Postarea sa a strâns sute de aprecieri și zeci de comentarii:

„Planul lui Iohanis pe persoana fizica a fost deranjat de DANCU? Iohannis sacrifica orice , doar sa fie pus intr-un post caldut dupa ce si-a batut joc de tara 10 ani prin, lene, indolenta si jocuri de culise.”

„Cu toate că dl. Dâncu nu este în topul preferințelor mele, ca personalitate politică și nici nu-l apreciez ca profesor, consider că în speță, a avut o „răbufnire” a demnității și a logicii când a opinat (nici măcar nu a propus în vreo manieră oficială) că pacea, în conflictul militar din Ucraina, ar putea fi soluționată printr-o negociere cu Rusia, susținută fiind, de statele euro-atlantice. Să înțeleg că ideea de pace e tabu? Că de fapt, se urmărește angajarea unui razboi cu Rusia?”

„La noi ca la nimeni…. singura declarație pentru care ”ar fi trebuit numit ministru” Dîncu , l-a dus la demisie!!!! până la declarația asta nu avea ce să caute în vreun minister!!!! Un ministru al apărării bun este cel care menține pacea, nu cel care se aruncă în luptă!!! Mai degrabă își aruncă țara în război!!!”