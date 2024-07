Cognizant România angajează peste 100 de specialişti IT!

Evoluția tehnologiei aduce noi tendințe în piață, ceea ce înseamnă că specialiștii IT de astăzi trebuie să fie pregătiți pentru a face față cerințelor din business.

Un studiu realizat de Cognizant și Oxford Economics, intitulat „New Work, New World”, analizează cum adopția inteligenței artificiale generative afectează societatea și viitorul muncii. Acest studiu arată că 90% dintre locurile de muncă vor fi influențate într-un fel de inteligența artificială generativă, ceea ce va duce la o schimbare majoră în felul în care muncim, în productivitate și în creșterea economică. Impactul tehnologiei va depinde de cât de repede adoptă afacerile noile tehnologii și de cât de bine se adaptează oamenii la noile metode de lucru.

„Pe măsură ce clienții noștri privesc tot mai mult spre viitor și se gândesc la cum va arăta business-ul lor mâine, căutând să inoveze, în special încercând să încorporeze inteligența artificială, am încercat să gândim serviciile și soluțiile pe care le oferim astfel încât să venim în întâmpinarea acestor nevoi.

În ultimul timp, am observat o disponibilitate crescândă din partea clienților pentru investiții în această direcție. Prin urmare, în plus față de cei peste 100 angajați de la începutul anului 2024, recrutăm acum peste 100 de experți IT, nivel Mid-Senior, din toată România, pentru munca în regim hibrid, specialiști în Java, Full Stack Web, .NET, AI & Analytics, Data, DevOps și QA Automation”, a declarat Matei Neagoș, Head of Delivery.