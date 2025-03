Totuși, există anumite excepții care permit utilizarea unor vehicule fără a fi necesară deținerea unui permis de categoria B. Printre aceste excepții se numără mopedele și cvadriciclurile ușoare, care pot fi conduse fără permisul de categoria B, însă este obligatoriu permisul de categoria AM.

În majoritatea cazurilor este necesar ca șoferii să dețină un permis de conducere

Mopedele și cvadriciclurile ușoare fac parte din categoria AM și sunt reglementate de legislația națională și europeană. Mopedele sunt vehicule cu două sau trei roți, cu o viteză maximă de 45 km/h. De asemenea, cvadriciclurile ușoare, conform Regulamentului (UE) nr. 168/2013, sunt vehicule cu patru roți, având o viteză maximă tot de 45 km/h și o masă proprie care nu depășește 425 kg. Aceste vehicule sunt dotate cu motoare de mici dimensiuni, de până la 50 cm³ pentru motoarele cu aprindere prin scânteie (PI) sau până la 500 cm³ pentru motoarele cu aprindere prin compresie (CI), conform Legal Badger.

Pentru a conduce mopedele și cvadriciclurile ușoare pe drumurile publice, este necesar să obții permisul de conducere de categoria AM. Acesta poate fi obținut de persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani. Examenul pentru obținerea permisului AM cuprinde două probe: una teoretică, destinată verificării cunoștințelor rutiere, și una practică, ce constă în manevrarea vehiculului într-un poligon special amenajat, pentru a evalua abilitățile de conducere în condiții controlate. Este important de menționat că persoanele care dețin un permis pentru o altă categorie (A, B, C etc.) pot conduce vehicule din categoria AM fără a susține examenul.

Există anumite restricții care vizează siguranța rutieră

Chiar dacă nu este necesar permisul de categoria B pentru a conduce mopedele și cvadriciclurile ușoare, există anumite restricții care vizează siguranța rutieră. Viteza maximă a acestora este limitată la 45 km/h, iar motoarele lor nu pot depăși anumite limite de cilindree. De asemenea, cvadriciclurile ușoare trebuie să aibă o masă proprie de cel mult 425 kg, pentru a fi ușor de manevrat și a prezenta un risc redus în trafic.

În ceea ce privește vehiculele care pot fi conduse fără permis, legislația română permite utilizarea bicicletelor, trotinetele electrice și mopedele fără a necesita un permis de conducere.

Totuși, pentru a conduce aceste vehicule pe drumurile publice, există anumite condiții. Conform Ordonanței de Urgență nr. 195/2002, conducătorii de biciclete și trotinete electrice trebuie să aibă cel puțin 14 ani, iar cei care doresc să conducă un moped trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani. De asemenea, aceste vehicule trebuie să fie echipate cu dispozitive de iluminare și semnalizare funcționale, iar bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice sub 16 ani trebuie să poarte casca de protecție.

Chiar și pentru aceste vehicule, există reguli stricte

Chiar și pentru aceste vehicule, există reguli stricte pentru a asigura siguranța rutieră. Bicicletele, mopedele și trotinetele electrice trebuie să fie echipate cu frâne eficiente, sistem de direcție adecvat și mijloace de iluminare, iar pe timp de noapte, acestea nu pot circula fără iluminare și echipamente reflectorizante. În plus, este interzis transportul pasagerilor pe trotinetele electrice.

Conducerea unui vehicul fără permis de conducere sau cu un permis necorespunzător categoriei vehiculului este considerată o infracțiune, conform Codului Penal.

Conducerea unui autovehicul fără a deține permis de conducere se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. De asemenea, persoanele care conduc vehicule pentru care este necesar un permis de altă categorie și nu au permisul corespunzător, pot fi pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Mai mult, persoanele care încredințează un vehicul unei persoane despre care știu că nu are permis de conducere pot fi, de asemenea, sancționate.