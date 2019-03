Modificări importante la Codul Rutier. Noua prevedere vă lasă fără permis foarte ușor

Codul Rutier prevede o modificare majoră care se referă la numărul de puncte de penalizare de la care şoferii rămân fără permis. Numărul punctelor de penalizare la care poliţiştii reţin permisele şoferilor se reduc de la 15 la 12. Astfel, potrivit noilor modificări, se propune suspendarea permisului pentru posesorul cu o vechime mai mică de un an de zile la cumularea a 12 puncte de penalizare, nu 15, ca în cazul celorlalţi şoferi. "Este vital pentru aceştia, care au urmat de puţin timp cursurile teoretice şi practice ale unei şcoli de şoferi, să conştientizeze importanţa celor învăţate şi respectarea regulilor în trafic", explică iniţiatorul.

Totodată, şoferii pot cere anularea a două puncte de penalizare în urma vizionării unor materiale educative despre urmările grave ale neatenţiei în trafic sau ale unui comportament neadecvat la volan.

Articolele cu pricina sunt următoarele:

”Art. 96, alin. 31: In cazul aplicarii a 2 puncte de penalizare, altele decat cele doua premergatoare suspendarii permisului de conducere, titularul acestuia poate cere anularea acestor 2 puncte in urma prezentarii dovezii faptului ca a participat la vizionarea unui film educativ realizat de Politia Romana, despre efectele nerespectarii regulilor in trafic. Vizionarea acestor filme educative din domeniul sigurantei rutiere se va face in structurile si la partenerii aprobati de Politia Romana, cu drept de eliberare a Dovezii de participare la vizionare.

Art. 96, alin. 41: In cazul conducatorilor auto titulari de permis de mai putin de un an de zile, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce si dispune la cumularea a 12 puncte de penalizare.”

Votul final trebuie să îl dea Camera Deputatilor, iar pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie promulgat de preşedinte şi publicat în Monitorul Oficial.