Fiind invitat telefonic la Digi 24, Ionuț Moșteanu a declarat că USR-PLUS are mai multe nemulțumiri legate de Coaliția de guvernare. El spune că unele dintre nemulțumiri sunt legate de rectificarea bugetară, altele de felul în care sunt tratați miniștrii USR-PLUS.

“Uitându-ne la modul în care este pusă în spațiul public toată discuția legată de rectificarea bugetară și cum pare că nu sunt tratați corect miniștrii USR PLUS, uitându-ne la cum se întâmplă lucrurile și acest PNDL cu care suntem luați prin surprindere, avem nemulțumiri.”, spune acesta.

Acesta a mai spus că de abia așteaptă să se încheie congresul PNL pentru ca toată lumea să se redreseze și să revină la programul de guvernare. El a ma spus că USR-PLUS a fost un partener loial, subliniind că a muncit și că va face în continuare ceea ce a promis.

”Vreau să se clarifice lucrurile. Aștept să se încheie congresul PNL, să ne așezăm la masă, să redesenăm toate condițiile și criteriile și să revenim la programul de guvernare, să stabilim cum lucrăm și cum ne respectăm unii pe alții în această coaliție, că în momentul ăsta pare că nu e foarte mult respect de la unii dintre parteneri. Am fost parteneri loiali, am muncit, facem ce am zis că facem și vom face în continuare. Vrem să guvernăm în această coaliție în următorii 3 ani. Pentru asta trebuie loialitate”, a transmis Ionuț Moșteanu.