Primarul Sectorului 1 a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care informează cetățenii că a lansat o platformă online cu ajutorul căreia cetățenii pot semnala deșeurile necontrolate la care autoritatea locală nu a ajuns încă.

„Am lansat o platformă online pentru Sectorul 1 prin care cetăţenii să ne semnaleze locurile cu deşeuri necontrolate la care n-am putut ajunge până acum: https://impreunafacems1luna.ro. Această hartă va fi monitorizată în permanenţă de echipajele care colectează gunoiul şi Poliţia Locală Sector 1. Vă promit că vom face curăţenie în Sectorul 1 aşa cum nu s-a mai făcut niciodată. Şi în primărie şi în afara primăriei”, a scris Clotilde Armand, luni, pe Facebook.

”Nu vom ceda în fața Mafiei gunoaielor”

Clotilde Armand a mai menționat că ”Mafia gunoaielor” a început o campanie împotriva sa, având în vedere că regulile s-au schimbat în primărie.

„Nu mai curg banii publici cum vor anumite grupuri de interese, se respectă legea, se verifică contractele publice, se fac plângeri la Parchet pentru abuz în serviciu etc. Am convocat astăzi o celulă de criză pentru problema deşeurilor şi mâine avem şedinţă de îndată a Consiliului Local pentru această situaţie. Nu vom lăsa străzile pline cu gunoi, nu vom tolera nici un fel de şantaj, nu vom ceda în faţa campaniei mizerabile făcută de Mafia gunoaielor. Eu voi sta aici şi voi lupta cu ei. Până la capăt”, a adăugat Clotilde Armand.

Ea anunţa duminică începerea de luni a unei acţiuni „în forţă” de strângere a gunoiului stradal necontrolat din Sectorul 1 împreună cu echipele de la ADP, susţinând că a aşteptat destul să ajungă la o înţelegere legală cu firma de salubrizare Romprest.

Ce spune directorul Romprest

„Singura soluţie de urgenţă este o plată parţială a servciului de salubrizare efectuat de compania Romprest, confrmat şi pentru care există întârzieri la plată. Suntem dispuşi la orice negociere cu privire la eşalonarea plăţilor. Este imperios necesar această plată, pentru a putea asigura continuitatea serviciilor. Datoriile se ridică la 95 de milioane de lei la această oră.

Precizăm că nu am oprit colctarea deşeurilor de la populaţiei, de la agenţi economici, nu am oprit salubrizarea stradală, nu am oprit deszăpezirea. Am oprit colectarea acestor deşeuri în lipsa unor venituri constante.”, spune directorul general Romprest Service, Sorin Velicu.

Sursă foto: INQUAM Photos/Sabin Cirstoveanu