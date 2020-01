Ce a spus Claudiu Manda?

(…) unii spun ca sunt mai radical. Poate ar trebui sa spunem aici cateva lucruri pentru Congres. Nu o sa mai sustinem prosti in functii publice”, a declarat Manda.

Claudiu Manda a susținut că cei care nu știu să se exprime nu trebuie susținuți

El a adaugat ca PSD nu mai trebuie sa faca greseala ca „unii care nu stiu sa se exprime” sa arunce „la gunoi” munca intregului partid. El nu a spus la cine se referă.

Lia Olguța Vasilescu critică în termeni foarte duri guvernarea PNL

“Altă ţeapă marca PNL! Eu chiar nu înțeleg pe ce cheltuiesc banii pe care îi împrumută cu nemiluita, dublu decât PSD, din moment ce au stopat toate programele pentru antreprenori sau fermieri, nu mai măresc veniturile românilor şi nu bagă aproape nimic in investiții! Nici măcar 100 de milioane de lei pentru construcția drumului expres Pitești – Craiova????

Am postat în ultima zi de guvernare fotografii și clipuri cu stadiul in care am lăsat construcția. Mergeți acum sa vedeți cât (nu) s-a muncit… Că făceați glume pe seama bordurilor puse la inaugurare. Diferența e că pe vremea noastră s-a muncit în forță (dovada o reprezintă videoclipurile puse de mine pe fb când a căzut guvernul PSD), iar acum s-au alocat mai puțini bani decât au costat autorizațiile sau exproprierile…

#aveticeativotat”, este mesajul postat de Lia Olguţa Vasilescu pe pagina sa de socializare.

Te-ar putea interesa și: