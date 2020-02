Decebal Traian Remeş, fost ministru de Finanţe şi al Agriculturii, a încetat din viaţă, vineri, la 70 de ani.

Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat acest subiect pentru România TV. “Am avut o relaţie specială”, a precizat acesta, explicând că dosarul lui Remeş a fost “o execuţie clasică”.

“Dumnezeu să-l ierte! Am avut o relaţie specială, pentru că el era o persoană specială. L-am cunoscut când era ministrul Finanţelor, în guvernul PNL, oho. Am fost să-i iau un interviu, când eram la Adevărul, şi am plecat cu bugetul României printat, într-o cutie de pantofi.

A fost o execuţie clasică dosarul lui. Hotărârea judecătorească scrie că nu există probe că a luat bani, dar a fost condamnat pentru luare de mită. Iar tâmpenia aia cu caltaboşii e monumentală, în condiţiile în care el avea o fermă de porci, să te gandeşti că s-ar fi pretat la nişte caltaboşi şi şuncă”, a declarat Victor Ciutacu, potrivit romaniatv.net.

Despre ce dosar este vorba

Politician și economist de meserie, Decebal Traian Remeș a ocupat funcțiile de ministru al Finanțelor în perioada 1998-2000, și de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale în anul 2007. Remeș a fost și deputat în Partidul Național Liberal între anii 1996-2000.

În 2007, acesta a demisionat din funcția de ministru al Agriculturii în Guvernul condus de Călin Popescu-Tăriceanu, după ce probe din ancheta DNA au apărut în spaţiul public. Remeș a fost implicat într-un scandal de luare de mită împreună cu fostul Ministru al Agriculturii Ioan Avram Mureșan.

Decebal Traian Remeș a fost condamnat la data de 14 februarie 2012 de către Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani de închisoare cu executare. Decizia a fost contestată, însă degeaba. Pe 11 februarie 2014, Remeş a fost eliberat condiționat.

Te-ar putea interesa și: