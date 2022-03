Informația momentului pe scena politică. Apar detalii despre omul care i-ar putea lua locul lui Klaus Iohannis. Anunțul a fost făcut de George Simion, candidatul la șefia AUR. La congresul partidului care are loc duminică, acesta a declarat că în 2024, AUR va trimite la alegerile prezidențiale o persoană care va câștiga scrutinul de peste 2 ani.

Pe de altă parte, Simion a adăugat că nu el va fi candidatul, însă are alte persoane care ar avea șanse mari să meargă mai departe, fără a le da numele.

„Nu vreau eu să fiu candidatul la prezidențiale pentru că AUR, prin cel pe care îl va sprijini, va trimite pe cineva în turul 2 împotriva candidatului sistemului. Vreau să mă asigur că îl vom trimite pe omul care câștigă aceste alegeri.

Știu vreo 20, 30 chiar din această sală care se gândesc că ei pot fi. Nu știu! Avem datoria de a ne înțelege locul și rostul nostru aici. Avem datoria de a împiedica AUR să devină altă formațiune care căpușează statul. Avem datoria de a pune meritocrația în vârful mesei”, a spus George Simion.

AUR nu va face alianță cu nimeni

Acesta a mai adăugat că nu se va pune problema vreodată ca AUR să facă alianță cu cineva. El a dat exemplu numele lui Traian Băsescu, Victor Ponta, sau Tăriceanu.

„Niciodată AUR nu va face alianţă cu Băsescu, cu Ponta, cu Tăriceanu, cu PSD şi cu PNL. Niciodată AUR nu va face alianţă cu partidele sistemului, cei care au încercat să ne întindă diferite curse crezând că suntem naivi s-au înşelat. Nu există vreo problemă şi vreo divergenţă la nivelul conducerii AUR”, a mai spus acesta.

Șirul declarațiilor a fost continuat de senatorul AUR, Claudiu Târziu. Acesta se bucură de modul în care a evoluat formațiunea politică condusă alături de George Simion.

El susține că partidul se va dezvolta în continuare, adăugând că speră ca noua formulă să poată conduce AUR spre guvernare la alegerile din 2024.

Claudiu Târziu, despre rezultatele AUR

„Credem că am făcut o echipă foarte bună şi am lucrat foarte bine împreună cu George Simion, împreună în copreşedinţie, şi cu Sorin Lavric, preşedintele Senatului partidului. Am avut un triumvirat care s-a dovedit câştigător.

Astăzi facem un pas mai departe în dezvoltarea partidului, ne împărţim mai bine atribuţiile între lideri şi cred că se va vedea un plus de succes în tot (…) Sperăm ca noua formulă să ne aducă la guvernare în 2024”, a spus Târziu.

Referitor la participarea sa la cursa pentru conducerea partidului, acesta a menţionat că nu puteau fi contracandidaţi cei doi copreşedinţi care au fondat partidul. „Am considerat că este mai bine să ne împărţim clar atribuţiile”, a adăugat Târziu.

Menționăm faptul că pentru funcţia de preşedinte al AUR s-au înscris doi candidaţi. Este vorba despre George Simion, cu moţiunea „România bogată: creştină şi democrată” şi Dănuţ Aelenei, cu moţiunea „Mai multă democraţie”.