Cine este însă noua șefă a ANAF?

La 3 iunie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial decizia premierului Viorica Dăncilă, conform căreia Mirela Călugăreanu este noul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF).

Mirela Călugăreanu s-a născut la 6 mai 1967, potrivit http://doctorate.ulbsibiu.ro.

A studiat la Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti, specializarea Management (1987-1991). În 1991, a devenit expert contabil la C.E.C.C.A.R. În perioada 2003-2004, s-a specializat în Managementul instituţiilor publice, la ASE Bucureşti. În 2008, a devenit consultant fiscal la Camera Consultanţilor Fiscali din România, iar în 2016 a devenit formator în domeniul managementului strategic la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

În 2014, s-a înscris la Şcoala Doctorală din Sibiu, în cadrul Universităţii Lucian Blaga, devenind doctor în finanţe în ianuarie 2018, notează http://conferinte.hamangiu.ro.

A lucrat ca: inspector de specialitate la Administraţia Financiară Sector 1 (1991-1997); consilier fiscal la S.C. Finexpert SRL (1997-2001); Şef Serviciu Inspecţie fiscală lîn cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Municipiul Bucureşti (2001-2005); Şef Adjunct la Administraţia Finanţelor Publice Sector 1 (2005-2006); Director Executiv Adjunct la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Municipiul Bucureşti (2006-2008); Director Executiv la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Municipiul Bucureşti (2008-2013) şi Director Executiv Colectare în cadrul aceleiaşi instituţii (2013-iunie 2016).

Între iunie şi decembrie 2016, a fost Director General Adjunct Colectare la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, iar între ianuarie 2017 şi 18 iulie 2017, a ocupat funcţia de Director Executiv Colectare la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Municipiul Bucureşti.

A fost preşedinte al ANAF între 18 iulie 2017-28 martie 2018.

Mirela Călugăreanu este autor şi coautor al unui număr de peste 25 de articole publicate în reviste de specialitate, precum Revista Tribuna Economică, Revista Capital, Journal of Economics and Technologies Knowledge, etc. A participat în colectivul de redactare al „Ghidului Inspecţiei Fiscale” editat de Ministerul Finanţelor Publice în colaborare cu Direcţia Generală de Impozite şi Taxe din Franţa (2004).

