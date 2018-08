Cine este nașul familiei Dragnea jr

Sorin Paul Stănescu, născut în Craiova etse un om ingluent în domeniului veterinar din ţară, atunci când vine vorba despre dezinfectanţi sau vitamine de îngrăşare. Cele mai importante firme pe care le controlează sunt A&S International 2000, Institutul Pasteur şi Farmavet. Ca o mare parte dintre afaceriştii autohtoni, evoluţia afacerilor sale a pornit după ce au preluat active ale statului.

Sorin Paul Stănescu este cunoscut demult ca un naş, nu doar naşul de cununie al fiului lui Dragnea, ci mai ales un „naş” al fermelor zootehnice, conform g4media.ro.

„Practic nu poţi să ai o fermă în România fără să nu cumperi produse de îngrăşare, dezinfectanţi, vaccinuri de la Farmavetul lui Sorin Paul Stănescu. Poate fermierii din Ardeal mai pot ieşi spre Ungaria şi lua de acolo, dar o parte din produse nu sunt avizate în România din motive pe care nu vreau să le comentez, că nu am dovezi, aşa că tot degeaba. Produse bune în SUA şi Europa nu sunt bune la noi, sunt bune cele comercializate de Farmavet. Este un fel de naş al zootehniei, dacă nu cumperi de la el, nu poţi ţine ferma”, explică un crescător de animale din Moldova.

Sorin Paul Stănescu (59), naşul zootehniei, va deveni de duminică seara şi cumătrul lui Liviu Dragnea. Omul de afaceri este naşul de cununie al lui Dragnea jr (Ștefan Valentin Dragnea) şi al partenerei sale, Gina Alexandru. Nunta va avea loc duminică la Palatul Snagov, iar Dragnea senior a invitat toţi miniştrii, parlamentarii PSD şi preşedinţii de consilii judeţene, după cum a dezvăluit G4Media.ro.

Într-o scrisoare deschisă trimisă presei, Sorin Paul Stănescu susţinea în urmă cu aproape două săptămâni că îl cunoaşte pe Dragnea de aproape trei decenii.

„De aproape 30 de ani de zile am o relaţie de prietenie cu familia Dragnea. Relaţia cu pricina nu s-a bazat niciun moment pe apartenenţa politică a unor membri ai respectivei familii şi nici nu a interferat cu zona de business în care am activat. Pe cel al cărui părinte spiritual urmează să-i fiu, l-am cunoscut de când era mic, ca un apropiat al familiei şi sper ca în decursul existenţei sale să mă fi numărat printre cei care i-au influenţat în mod pozitiv drumul profesional şi social. Având în vedere această situaţie, am considerat că a răspunde pozitiv solicitării sale şi a celor două familii implicate în această căsătorie, de a deveni naş celor doi tineri, este nu doar o confirmare a unei prietenii vechi, ci si un gest creştinesc. Am acceptat, alături de soţia mea, Doina, să facem acest demers fără a ţine cont de poziţia politică sau activitatea publică a vreunuia dintre cei 4 părinţi ai viitorului cuplu”, a scris acesta.

De fapt, cei 30 de ani, sunt în jur de 20, conform surselor noastre. Sorin Paul Stănescu şi Liviu Dragnea s-au cunoscut în mandatul de prefect de Teleorman dintre 1996 şi 2000 al actualului lider PSD, aşa cum ne-a transmis un apropiat al lui Dragnea din perioada respectivă. Stănescu era şef la Institutul Pasteur şi era interesat de vânătoare, pasiune comună cu Dragnea. Vânătoare şi zootehnia au fost pasiunile comune ale celor doi.

Acum, în 2018, la aproape două decenii după ce s-au cunoscut, Dragnea şi Stănescu nu mai sunt doar un simplu prefect de judeţ sărac, cum era cazul primului, şi un medic veterinar descurcăreţ, ci doi dintre cei mai influenţi oameni din România.

Sorin Paul Stănescu este cel mai important afacerist din domeniul veterinar şi unul dintre cei bogaţi din domeniul agricol. Cele trei societăţi importante ale sale au cifre de afaceri de peste 300 de milioane de lei: A&S International 2000 SRL (47 de milioane de lei în 2017), Institutul Pasteur (cu filiala din Filipeşti de 91 milioane de lei în 2017) şi Farmavet (164 milioane de lei).

Aici, se mai pot adăuga alte 100 de milioane, cifre de afaceri ale fermelor de cereale, zootehnice şi psicicole pe care le mai deţine sau controlează familia Stănescu.

Afacerile naşului au fost preluate de la stat.

Anii de după revoluţia din 1989 l-au găsit pe Sorin Paul Stănescu, medic veterinar în conducerea regiei de stat Institutul Pasteur, singurul producător de preparate imunologice veterinare din ţară.

Pe lângă activitatea de la institut, Stănescu a intrat şi în afaceri. Conform datelor de la Registrul Comerţului, în 1994 se înfiinţează compania A&S International 2000 SRL,societate reprezentată de viitorul cumătru al lui Liviu Dragnea.

Stănescu preia prin intermediul A&S International 2000 cele mai importante societăţi de stat din domeniul veterinar.

Mai întâi, în anul 1998, preia actuala companie Farmavet. Aşa cum scrie chiar în propria prezentare a societăţii, Farmavet „este, în momentul de faţă, singurul agent economic la nivel naţional specializat în comercializarea de: produse biologice, medicamente, premixuri medicamentate, premixuri vitamino-minerale, aditivi furajeri, medii de cultură, dezinfectante, raticide, reactivi chimici, materiale igienico-sanitare, echipamente de protecţie, instrumentar de uz veterinar, aparatură de laborator şi altele, fabricate în ţară sau provenite din import”.

Pe scurt, Farmavet SA reprezintă reţeaua de distribuţie a produselor veterinare aduse din străinătate de Stănescu sau, mai ales, este distribuitorul produselor realizate în Bucureşti sau Filipeşti, judeţul Prahova, de Institutul Pasteur.