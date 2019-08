Bunicul Luizei susține că Gheorghe Dincă are spate și este protejat.

”Sunt anomalii, sa trecem la lucruri reale, ce rost are sa ne invartim in jurul unui dobitoc, unui dement, de ce ne mai aburiti atat? Are spate.”, a spus acesta la RTV.

Și Alexandru Cumpănașu consideră același lucru și nu înțelege de ce persoanele care sunt în spatele lui Gheorghe Dincă nu sunt audiate.

Bunicul fetei a acuzat procurorii DIICOT că nu și-au făcut treaba de la începutul anchetei.

„INML și-a dat seama în 12-lea ceas că nu procedează corect. Ce să înțelegem, numai anomalii, numai tâmpenii, numai prostii. Domnul Tonel Pop e în permanent contact cu organele de anchetă și a spus că ne contactează dacă apare ceva. Să le fie rușine, sunt plătiți să își facă datoria. În dosarul nostru am fost mințiți, învârtiți. Spun pe proprie răspundere că ei au știut din prima clipă ce se întâmplă la Caracal, ca Luiza a fost răpită”, spune bunicul Luizei Melencu.

Şi mama Luizei Melencu a reacționat vineri la vestea că INML a finalizat expertizarea oaselor din pădurea de la Caracal. Informaţia a afectat-o cumplit pe femeie. „Nu cred că e fiica mea. Refuz să cred așa ceva. Mi-a luat-o vie, nu pot să cred că e moartă”, a declarat mama Luizei pentru România TV.

