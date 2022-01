În articolul de astăzi, îți vom arăta cinci geci iarna barbati stilate pe care le poți purta iarna aceasta.

Palton pentru bărbați

Un palton ajunge până sub genunchi și este conceput pentru a fi cel mai exterior strat de îmbrăcăminte. Paltonul arată în mare parte la fel ca atunci când a apărut pentru prima dată în secolul al XVII-lea. Este o haină formală, tradițională și elegantă, realizată de obicei dintr-o lână mai grea. Paltoanele vin în diferite greutăți și stiluri, inclusiv cu piept simplu și dublu.

Culorile populare includ negru, cărbune, bleumarin și bronz. Cărbunele este cel mai versatil dintre acestea și va completa costumele bleumarin, gri și negre. Amintește-ți că paltonul poate fi purtat extrem de bine peste un costum. Ele trebuie să acopere perfect costumul și nu ar trebui să se poată vedea gulerul, manșetele sau reverele din nici un unghi. Ar trebui să existe o acoperire totală.

Palton scurt

Acest tip de palton este mai scurt și mai puțin formal decât paltonul clasic și ar trebui să cadă până la baza șoldurilor, chiar sub fese. Un palton scurt are întotdeauna piept dublu, are revere late și nasturi mari din plastic, metal sau lemn. Paltonul scurt a fost purtat inițial de marinarii marinei europene și americane și acum este considerat o haină clasică de iarnă pentru bărbați. Este o modalitate grozavă de a îmbrăca o ținută semi-casual, dar poate fi purtată și cu un costum.

Culoarea tradițională a paltonului scurt este bleumarin, dar griul este, de asemenea, o alegere excelentă pentru a-l purta cu blugi și pantaloni chino smart și pentru a-l purta la birou cu un costum gri sau bleumarin. Spre deosebire de paltonul clasic, paltonul scurt poate fi purtat atât cu nasturii încheiați, cât și cu ei descheiați, ca o piesă de statement.

Trenci pentru bărbați

Tehnic un trenci este o formă de pardesiu, dar variantele moderne cad deasupra genunchiului. Trenciul a fost dezvoltat de soldații britanici și francezi în Primul Război Mondial și se caracterizează prin 10 nasturi în față, revere largi, clapă de furtună și buzunare cu nasturi. Clapa de furtună este concepută pentru a împiedica ploaia antrenată de vânt să intre în îmbrăcăminte. Trenciurile au centuri și vin cu bretele în jurul încheieturilor, care au fost concepute pentru a preveni curgerea apei pe antebraț atunci când priveai prin binoclu.

Trenciul poate fi realizat din bumbac, lână și piele și are adesea o căptușeală detașabilă, ceea ce înseamnă că îl poți purta toamna și primăvara când este încă mai răcoros. Inițial, trenciul era kaki, dar acum vine într-o varietate de culori – bejul arată grozav atunci când este asociat cu un costum gri sau bleumarin.

Parka pentru bărbați

Parka este un tip de geci iarnă bărbați care are glugă și este căptușită cu blană artificială. Ea a fost inventată de triburi pentru vânătoare și caiac în Arctica și cândva era făcută din piele de focă.

Parka nu este la fel de structurată ca un trenci sau un palton. Forma sa relaxată îți permite să stratifici dedesubt fără a adăuga volum. Parka este grozavă pentru ținutele casual. Unii poate aceste tipuri de geci iarnă bărbați cu costume, dar îți recomandăm să păstrezi această haină mai mult pentru ținutele de weekend, adică pentru orice alte tipuri de haine bărbați în afară de costume. Alege o culoare subtilă, rece.

Jachetă bomber din piele

Geaca bomber din piele a fost creată pentru piloții din Primul Război Mondial într-o perioadă în care carlingele închise nu prea se întâlneau, așa că piloții aveau nevoie de ceva călduror. Pielea combinată cu o căptușeală grea din lână care se extinde până la guler și manșete au făcut exact acest lucru. Acest tip de geci iarnă bărbați se remarcă prin izolarea sa și construcția robustă și este sinonim cu aviația tradițională.

Așa cum se întâmplă adesea cu îmbrăcămintea, stilul a prins la publicul larg și a devenit un tip de geci iarnă bărbați casual și atemporal și este perfectă pentru vremea mai rece.