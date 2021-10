Institutul Național de Statistică anunță că cifra de afaceri în industrie pe total, adică piaţa internă şi piaţa externă, în termeni nominali, a crescut cu 23,3% în primele opt luni, faţă de perioada similară a anului trecut. Potrivit sursei citate, avansul cifrei de afaceri a fost generat de creşterea industriei prelucrătoare (+23,5%) şi a industriei extractive (+17,3%).

În ceea ce privește domeniile vizate, conform INS, pe marile grupe industriale, creşteri ale cifrei de afaceri s-au înregistrat în sectoarele: industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+29,8%), industria bunurilor intermediare (+29,1%), industria bunurilor de capital (+26,8%), industria bunurilor de uz curent (+11,4%) şi industria energetică (+9,6%).

Pe de altă parte, făcând o comparație cu luna precedentă, cifra de afaceri din industrie în luna august 2021, a scăzut pe total cu 6,9%, ca urmare a scăderii înregistrate în industria prelucrătoare (-7,3%). În schimb, industria extractivă a crescut cu 8,4%, mai arată INS.

Legat de scăderile înregistrate, sursa citată arată că pe marile grupe industriale situația arată în felul următor: industria bunurilor de capital a scăzut cu 18,1%, industria bunurilor de uz curent a scăzut cu -3,9%, industria bunurilor intermediare a înregistrat o scădere de -1,6%, iar industria bunurilor de folosinţă îndelungată, o scădere de doar -0,9%. Pe de altă parte, industria energetică a crescut cu 5,6%.

INS mai arată că în luna august 2021, faţă de aceeaşi lună a anului trecut, cifra de afaceri din industrie a crescut pe ansamblu cu 18,5%, datorită creşterii înregistrate în industria extractivă (+42,3%) şi în industria prelucrătoare (+17,9%).

Grupele industriale cu cele mai mari creșteri

Totodată, pe marile grupe industriale creşteri au înregistrat: industria bunurilor intermediare (+33,9%), industria energetică (+24,4%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+19,9%), industria bunurilor de uz curent (+15,3%) şi industria bunurilor de capital (+2,9%).

Sectorul industriei nu este singurul în care s-au remarcat creșteri în anul pandemiei. Potrivi datelor publicate în urmă cu o săptămână de Institutul Naţional de Statistică (INS), cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul, principalul barometru pentru consumul privat, a crescut și ea.

Mai exact, aceasta a marcat în primele opt luni din 2021 o creştere de 12,4% ca serie brută, faţă de perioada similară a anului trecut, pe fondul creşterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare cu 18,7%, la vânzările de carburanţi cu 13% şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun cu 5,6%, arăta INS.

Potrivit sursei citate, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a înregistrat o creştere cu 11,1%, serie brută, comparativ cu luna august 2020, pe fondul creşterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (plus 15,1%), comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (plus 8,9%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (plus 8,1%).