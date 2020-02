Principalele investiții în 2019 au vizat extinderea portofoliului cu o serie de inovații, dezvoltarea echipei prin atragerea de noi talente și îmbunătățirea competențelor funcționale și de management. Compania a continuat să investească, atât în activități de marketing, cât și în noi capabilități în zona de digital.

Un portofoliu extins

În ceea ce privește portofoliul, 2019 s-a tradus în materie de inovație prin extensii de game, atât în cadrul segmentului de probiotice (Jarro Dophilus Ultra, Jarro Dophilus Infant2 și Jarro Dophilus Mood), celui de multivitamine și minerale (gama Alive! Ultra), cât și în segmentul de minerale-calciu (Alive Calcium + D3), dar și la nivelul gamei de pediatrie ChildLife (Hepato-Care). Anul trecut, Secom a extins și portofoliul de cosmetice prin introducerea gamei pentru bărbați Andalou Men și a gamei CannaCell® sub egida brandului Andalou Naturals. Noile produse se remarcă pe piața locală prin asocierile de ingrediente inovatoare, documentate științific, concentrația mare de bacterii benefice și forma inedită de încapsulare ce încorporează bacteriile benefice într-o matrice formatoare de gel, rezistentă la aciditatea gastrică – în cazul probioticelor, precum și prin formele ușoare de administrare.

„ 2019 a fost un an foarte bun pentru Secom, în care am așezat cărămizi solide la dezvoltarea sustenabilă a companiei. Suntem mândri de inovațiile aduse în portofoliu, de echipa Secom și avem încredere în viziunea noastră pentru următorul deceniu. Un pas important va fi 2020, care are toate premisele să fie unul reușit, în care ne așteptăm să avem o creștere de două cifre și să îmbunătățim rata profitabilității companiei”, declară Lucia Costea, CEO Secom.

Focusul strategiei

Pentru 2020 vor rămâne în focusul strategiei de portofoliu calitatea, sinergia ingredientelor din formule, în linie cu macro trendurile internaționale. Compania are în plan dezvoltarea business-ului, atât pe verticală cât și pe orizontală, continuarea investițiilor în tehnologizarea și automatizarea proceselor, în comunicarea relevantă cu consumatorul prin inițiative de marketing targetate și, nu în ultimul rând, în proiectele educative menite să susțină românii în accesarea unui stil de viață mai sănătos. Alte priorități în 2020 sunt consolidarea lanțului de retail, creșterea coeziunii echipei actuale și relocarea Head Office-ului Secom într-un nou sediu în nordul capitalei.

Despre Secom

Secom® este compania românească, lider de autoritate în soluții de medicină integrativă care răspunde nevoilor unui lifestyle sănătos al omului modern, și promotor al frumuseții prin produse cosmetice naturale, cu ingrediente de înaltă calitate.

Compania este specializată în importul, distribuția și comercializarea de suplimente alimentare, ceaiuri și cosmetice naturale certificate și brevetate la nivel global, realizate de unii dintre cei mai renumiți producători internaționali. În prezent, portofoliul Secom® include peste 470 de produse naturale premium: 300 suplimente alimentare care acoperă o gamă largă de afecțiuni, peste 40 de sortimente de ceaiuri și 130 de produse cosmetice de ultimă generație.

Secom® a făcut pionierat, fiind prima companie care a introdus acum 16 ani în România multe dintre ingredientele “inovatoare” disponibile astăzi: ciuperci medicinale, colostru, glutation, 5-HTP, resveratrol, GABA, L-citrulina și prima gamă de suplimente special creată de medici pediatri pentru sănătatea copiilor – ChildLife® Essentials, dar și concepte precum cel de medicină integrativă sau extract standardizat.

Produsele Secom® sunt disponibile în peste 8000 de farmacii și magazine cu profil naturist la nivel național, pe www.secom.ro și în cele 14 magazine Secom® din București, Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Ploiești, Pitești, Sibiu, Timișoara, Arad și Oradea.

