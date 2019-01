“La început am făcut şi noi transplant pe porci. Îi aducea de la Periş. Asta ne-a dat încredere şi ne-a arătat că putem merge mai departe”.

Și a mers. Pentru că astăzi la Spitalul Sfânta Maria se află unul dintre cele mai performante centre de transplant multi-organ din România şi singurul unde deja au fost bifate două transplanturi pulmonare.

Narcis Copcă a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davilla în anul 1992, iar apoi a parcurs toate etapele în cercetare, până la gradul 1. Și-a finalizat doctoratul în chirurgie în anul 2000, iar acum mai are puţin şi-l termină şi pe cel de-al doilea, în ştiinţe economice. De altfel, medicul este şi absolvent de ASE.

Încă din anul 1998, de când era rezident şi-a dorit să contribuie la schimbarea în bine a medicinei româneşti şi este unul dintre cei care a pus bazele noului sistem de asigurări de sănătate, care în trecut era unul naţionalizat şi mult mai puţin eficient. Mai întâi a fost director adjunct la Directia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, iar apoi, în anul 1999 a ajuns la Spitalul Sfânta Maria ca director. De aproape 20 de ani, Narcis Copcă este managerul instituţiei, care astăzi arată ireproşabil.

„Era un spital extrem de trist. Nu avea toalete în cameră. Era de nivelul unei gări provinciale. Podelele erau aceleaşi din 1940. Fiecare proiect de consolidare a fost susţinut cu greu, dar cu toate acestea Primăria Sectorului 1 şi apoi Primăria Municipiului Bucureşti a sprijinit iniţiativele noastre”, îşi aminteşte celebrul chirurg, care acum realizează dintre cele mai complexe operaţii.

Mereu şi-a dorit să fie un chirurg de top şi să salveze vieţi...cât mai multe vieţi. „Personal am căutat şi caut să dau mereu o mică încredere bolnavului, care poate nu mai are şanse în alt spital să meargă mai departe. Fac tot posibilul să-i ofer o calitate a vieţii mai ridicată şi să-i adaug ani în plus. Dar eu nu fac asta singur. Nici nu aş putea. Ci într-un colectiv, unde fiecare are rolul său”.

Spitalul Sfânta Maria este locul unde toate asistentele şi toţi medicii îşi doresc să vină să lucreze şi asta datorită unui management care se bazează pe performanţă în medicină şi omenie. Cu toate acestea, doctorul Narcis Copcă are o mare dezamăgire.

„La noi a fost întreţinută prea mult politica hai să reclamăm. Acest lucru a măcinat societatea românească. A dus-o într-o poziţie de neinvidiat, cum n-am mai trăit nici în comunism. Niciodată intelectualitatea românească nu a fost mai umilită ca acum. Nici eu nu am scăpat de reclamaţii, culmea, din partea unui coleg”, povesteşte celebrul chirurg.

Narcis Copcă este modest. Deşi de numele lui se leagă istoria transplantului pulmonar în România, el spune că nimic nu s-ar fi putut întâmpla fără doctorul Igor Tudorache, care în prezent lucrează la o clinică din Hanovra, în Germania. „Am instruit colectivul de medici în străinătate, dar fără doctorul Igor Tudorache, transplantul pulmonar nu s-ar fi realizat niciodată, oricât aş fi organizat eu. El este un transplantolog cu experienţă. Un român care face performanţă în medicină în Germania. Acum a venit să salveze şi români şi mă bucur că s-a întâmplat la Sfânta Maria”, spitalul pe care eu îl conduc.

Sistemul de sănătate salvează zeci de mii de oameni, dar se vorbeşte puţin despre asta, este de părere Narcis Copcă, care remarcă şi că România a pierdut multă forţă de muncă. „Peste 4 milioane de români lucrează în străinătate. O ţară fără cetăţeni nu există. Fostul consilier al lui Ch De Gaule, contele de Marenches, când a primit puterea serviciilor secrete, a avut ca prim impuls să-i aresteze pe toţi, dar a sfârşit pentru a-i contempla. Cum nu puteam să-i arestez pe toţi, am luat câte ceva de la fiecare pentru a face bine Franţei, spunea el. Ei bine, asta ne lipseşte nouă. Un Marenches. Este important într-o ţară cui dai puterea. Dacă îi dai puterea unei lider care are veleităţi de constructor, atunci el va şti ce să facă. Aşa este şi în medicină. Dacă nu... avem peste 4 milioane de cetăţeni care părăsesc ţara şi peste 15.000 de medici români care lucrează în străinătate”.