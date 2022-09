Autoritățile din Australia au anunțat, marți, că înlocuirea imaginii Reginei Elisabeta a II-a de pe bancnota de cinci dolari australieni cu imaginea Regelui Charles al III-lea nu se va face automat. Este posibil ca în schimb să fie înlocuită cu imaginea unor personalităţi naţionale, informează Reuters.

În Australia este obligatoriu ca monedele să ilustreze imaginea monarhului britanic, însă decizia de a imprima chipul Reginei pe bancnota de cinci dolari australieni nu a avut legătură cu statutul său de monarh, ci cu personalitatea acesteia, iar eventualele schimbări nu ar fi „automate”, a afirmat, marţi, ministrul adjunct al Finanţelor, Andrew Leigh.

La întrebarea unui reporter dacă Guvernul australian ar considera binevenenită înlocuirea imaginii monarhului britanic de pe bancnote cu cea a unei personalităţi australiene cum ar fi, de exemplu, activistul pentru drepturile teritoriale ale indigenilor, Edward Mabo, ministrul adjunct al Finanțelor a răspuns că „este o discuţie care va avea loc în Guvern. Nu e nicio grabă în privinţa aceasta. Prioritatea acum este schimbarea monedelor”.

Președintele României, Klaus Iohannis, va participa luni, 19 septembrie, la funeraliile de stat ale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Înmormântarea Majestății Sale va avea loc Westminster Abbey din Londra.

Astăzi, 13 septembrie, Klaus Iohannis a mers la reşedinţa ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România, unde a semnat în cartea de condoleanţe deschisă în memoria Reginei Elisabeta a II-a. În urma decesului Reginei Elisabeta a II-a, Ambasada Marii Britanii la București a deschis o carte de condoleanţe atât în format fizic, cât și în format online, la reşedinţa din Strada Armindenului din Capitală.

Președintele României a transmis un mesaj prin care și-a manifestat condoleanțele pentru trecerea în neființă a Majestății Sale pe contul de Twitter.

Heartfelt condolences on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her Majesty’s reign, spanning 7 decades, shaped modern history & is an exceptional symbol of loyalty & commitment to the public service. Romanians stand by the British people and the Royal Family.@RoyalFamily

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 8, 2022