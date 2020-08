Popularitatea impresionantă a TikTok-ului a creat un nou miliardar: Zhang Yiming, fondator al companiei ByteDance și creator al TikTok. Conform estimărilor Forbes, acesta are o avere de 16,2 miliarde de dolari.

Cel care îi surprinde pe toți din prima încercare

South China Morning Post a explicat că numele acestuia este inspirat dintr-un proverb chinezesc care înseamnă „a surprinde pe toți din prima încercare”.

Omul care urma să surprindă o planetă întreagă s-a născut în anul 1983, în provincia Fujian din China iar potrivit informațiilor obținute de Bloomberg părinții lui au lucrat ca funcționari publici.

Zhang Yiming este o persoană destul de secretoasă însă faima pe care a obținut-o l-a costat o parte din intimitatea la care ține atât de mult.

În anul 2005 a absolvit Universitatea Nankai, unde a început prin a studia microelectronică înainte de a se reprofila la a fi inginer de software, potrivit South China Morning Post.

Prima slujbă a unui viitor miliardar

Când a terminat facultatea, Zhang a obținut o slujbă la Kuxun, un startup digital de rezervări pentru călătorii.

„Am fost unul din primii angajați. La început eram un simplu inginer însă în al doilea an mă ocupam de aproximativ 40-50 de oameni responsabili de tehnologie back-end și alte sarcini legate de produse.

Îmi amintesc că la finalul anului 2007 am mers să văd un client împreună cu directorul de vânzări. Această experiență mi-a permis să știu ce înțeleg care vânzări sunt bune. Când am fondat Toutiao și am început să recrutez personal, aceste exemple m-au ajutat enorm”, a spus Zhang într-un interviu cu South China Morning Post.

ByteDance valorează 75 de miliarde de dolari

Conform Pitchbook compania valorează 75 de miliarde de dolari în momentul de față, ceea ce o face cea mai valoroasă companie privată din lume.

În momentul când compania lui Zhang se afla la început, viitorul miliardar a vrut să creeze un agregator de știri al căror rezultate funcționau pe bază de inteligență artificială, separat de motorul de căutare din China, Baidu.

Chiar dacă platforma respectivă avea ca focus transmiterea știrilor, Zhang a mărturisit în 2017 pentru Bloomberg că ByteDance nu are niciun jurnalist în echipă, precum majoritatea celorlalte platforme.

TikTok nu este primul nume al aplicației

Business Insider a transmis în luna septembrie că TikTok este cea mai populară aplicație non-gaming de iOS din Statele Unite. Aplicația fenomen s-a bucurat de cel puțin 1 miliard de descărcări și a devenit una dintre cele mai populare platforme sociale în rândul tinerilor americani.

TikTok, cea mai populară aplicație a ByteDance, a fost lansată în septembrie 2016 sub numele de „Douyin”. Trebuie menționat că aplicația încă este cunoscută sub acest nume în China.

Un lider blând și carismatic

Conform celor transmise de Time Magazine, Zhang Yiming este un lider caracterizat print-un stil de vorbă blând și carismatic.

Zhang a mărturisit că la început doar se uita la videoclipurile de pe TikTok fără a face niciunul.

„Mai târziu ne-am decis să facem crearea propriilor videoclipuri obligatorie pentru toți membrii din echipa de management. Trebuiau să câștige un anumit număr de like-uri, altfel erau nevoiți să facă flotări. A fost un pas major pentru mine”, a mărturisit Zhang Yiming pentru South China Morning Post.

Ce este, de fapt, TikTok

Aplicația TikTok, disponibilă atât pe Google Play cât și Apple Store, este urmașul spiritual al Musical.ly. Aceasta este folosită pentru a crea diferite videoclipuri scurte de mai multe genuri. Durata maximă pe care un videoclip îl poate avea este de 60 de secunde.

Utilizatorii au la dispoziție o gamă largă de „instrumente” care îi ajută în crearea de conținut, precum filtre, o întreagă bibliotecă muzicală și tot felul de efecte.

Războiul dintre Trump și TikTok

Președintele SUA a dat companiei chineze un termen de 90 de zile pentru vânzarea operațiunilor din Statele Unite ale reţelei TikTok. Trump a spus că pentru a putea continua să funcționeze în Statele Unite, aplicația ar trebui vândută înainte de jumătatea lunii septembrie.

De mai multe luni, Donald Trump acuză platforma TikTok că fură date ale utilizatorilor americani în beneficiul regimului de la Beijing, însă compania chineză care deține platforma a negat toate acuzațiile.

De asemenea, conform celor transmise de Microsoft, compania americană anunță că au fost reluate negocierile pentru achiziția TikTok. Acestea continuă după o întâlnire dintre CEO-ul Microsoft Satya Nadella și președintele Donald Trump.

„După o discuție între CEO-ul Microsoft Satya Nadella și președintele Donald J. Trump, Microsoft este pregătită să continue discuțiile pentru a explora achiziția TikTok în Statele Unite”, este scris pe site-ul companiei americane.

Criticii nu au întârziat să apară, însă răspunsul oferit de Zhang Yiming a fost unul simplu și precis.

„Ca și companie, trebuie să respectăm legile pieței unde operăm”, a explicat acesta în contextul discuțiilor despre potențiali cumpărători.

Detalii interesante despre Zhang Yiming