Celebrating America: Cu ocazia Zilei Inaugurării, președintele Biden a putut să-și lanseze un ultim anunț electoral.

În locul obișnuitului bal oferit cu ocazia învestiturii – știți, o frumoasă baladă oferită de Beyonce în timp ce președintele și prima doamnă dansează lent – ne-am ales cu un concert plin de celebrități, purtând titlul Celebrating America (Sărbătorind America), transmis la oră de vârf de ABC, CBS, NBC, CNN și MSNBC.

Sperând că Rachel Maddow va cânta “You’re A Great Old Flag” (Ești un vechi drapel plin de măreție) în timp ce aruncă săgeți aprinse, am fost dezamăgit de un program mai puțin plăcut, dar cel puțin la fel de transparent, care a durat 90 de minute. Pentru noua administrație, seara a fost ceva mai mult decât o ocazie de a-și organiza un eveniment de relații publice.

Potrivit unui anunț de presă, programul ar “demonstra angajamentul, eroismul și hotărârea nestrămutată a unei țări de a se uni ca națiune pentru a se tămădui și a se reconstrui”.

Calmați-vă, băieți. Asta a susținut Jon Bon Jovi pe un doc din Florida.

Celebrating America: Nimeni nu le-ar contesta eroismul

Bine, uneori spectacolul a și făcut ceea ce îi pretindea titlul. Cântecele au fost prezentate de funcționari din prima linie, de profesori și de copii voluntari. Nimeni nu le-ar contesta eroismul și valoarea. Dar, desigur, asemenea momente erau comentate de Biden și arătau ca anunțul publicitar transmis de canalul OhioTV pe 6 ianuarie.

La câteva ore după cel mai important moment al vieții sale, Biden trebuia să mai ofere un alt moment, iar, de această dată, în loc să fie prezentat de Amy Klobuchar, el i-a fost lăsat lui Tom Hanks.

“Am vrut să ne asigurăm că învestirea noastră nu e legată de noi, ci de voi”, a declarat președintele, în picioare, în fața mausoleului umil și deloc egoist al lui Lincoln.

“Datorită vouă, democrația a izbândit”, a adăugat președintele. Așadar, dacă tipul celălalt (Trump, n. red.) ar fi obținut mai multe voturi, democrația ar fi fost terminată? N-are importanță. Să-nceapă cântecele.

Cântecele au fost nepotrivite

În ultimul timp, politicienii și experții ne-au tot spus că cele mai negre zile ale pandemiei încă urmează. Nu ați afla asta din cântecele alese. Bon Jovi a cântat Here Comes the Sun (Iată, răsare soarele!), Justin Timberlake și Ant Clemons au cântat Better Days (Zile mai bune), John Legend a cântat melodia devenită clasică a Ninei Simone, I’m Feeling Good (Mă simt bine), iar Foo Fighters au cântat Times Like These (Vremuri ca astea). (Sunt ziua nouă ce răsare, se spune în text).

Demi Lovato a cântat mai apoi Lovely Day (O zi minunată), în timp ce Biden și Prima Doamnă, Jill Biden, au înconjurat cu stângăcie Casa Albă, Katy Perry cânta Fireworks, iar, în final, cerul Washingtonului s-a umplut de lumini. Vedeți? Cel puțin azi, lucrurile merg grozav!

Mâine, canalele de radio și televiziune vor trebui să înceteze să mai ofere spațiu gratuit pentru bucurii goale de conținut și vor cere fapte reale. Să-i tragem la răspundere pe cei aflați la putere, nu-i așa? Sau asta a fost valabil doar pentru ultimii patru ani?

