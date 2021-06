Probleme mari la nivel global. Conexiunea de internet a întâmpinat o serie de nereguli. Astfel, unele dintre cele mai mari site-uri din lume nu funcționează. Printre ele se numără Amazon, CNN, New York Times, The Guardian, Financial Times, Le Monde, dar și unele site-uri oficiale precum cel a guvernului Marii Britanii.

De menționat este faptul că, potrivit BBC, The Independent a fost și el afectat de aceaste probleme. Același lucru este valabil și în cazul Reddit.

Toate site-urile menționate anterior afișează mesajul „Eroare 503, serviciul nu este disponibil”.

Platforma Fastly face investigații în rețea

În ceea ce privește cauza, potrivit primelor informații apărute în spațiul public, ar fi vorba despre o problemă tehnică a Fastly, un furnizor de cloud computing.

În acest context, Fastly a anunțat la rândul ei întreruperea site-urilor web, menționând faptul că investighează în momentul de față dacă există probleme legate de rețeaua sa.

„În prezent, investigăm impactul potențial asupra performanței cu serviciile noastre CDN”, a anunțat firma

De menționat este faptul că aproape 21.000 de utilizatori ai Reddit au raportat probleme cu platforma de socializare. În același timp, peste 2.000 de utilizatori au raportat probleme la accesarea Amazon, potrivit site-ului de monitorizare Downdetector.com.