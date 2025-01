Este nevoie doar de un moment de neatenție la volan pentru a fi implicat într-un incident rutier. O mașină avariată nu doar că își pierde o parte din valoare, dar poate ajunge într-o stare care compromite siguranța șoferului.

O altă informație vitală pentru cumpărătorii de mașini second hand este că anumite vehicule sunt mai predispuse la accidente decât altele. Studiul anual al companiei de date auto carVertical scoate la iveală care sunt mărcile cel mai des implicate în accidente în România.

Modelele puternice și cele de lux sunt printre cel mai des avariate

În fiecare an șoferii români verifică istoricul a mii de mașini, oferind o imagine detaliată a pieței mașinilor second-hand din țară. Dintre toate vehiculele verificate în 2024, modelele Porsche au avut cel mai frecvent înregistrări de daune, 79,7% dintre acestea prezentând istoric de daune.

După Porsche urmează BMW (cu 78%), Hyundai (69,4%), Audi (61,8%) și Volkswagen (60,6%). Șoferii interesați de aceste mărci ar trebui să fie deosebit de atenți și să întrebe vânzătorii despre eventualele daune și reparații pe care le-au suferit mașinile în trecut. Fără verificări amănunțite, aceste modele ar putea aduce mari dureri de cap și cheltuieli mari noilor proprietari.

Dacă o mașină are daune înregistrate, acestea îi pot reduce automat valoarea reziduală, făcând mai dificilă revânzarea ulterioară. Reparațiile ieftine sau necorespunzătoare pot duce în timp la costuri mai mari de întreținere. În plus, dacă vehiculul a suferit daune structurale sau are airbaguri declanșate, siguranța sa ar putea fi iremediabil compromisă.

„O mașină este adesea avariată într-o țară, reparată ieftin și apoi vândută în alta. Multe vehicule implicate în accidente majore sunt importate în Europa din SUA. Chiar și în interiorul aceleiași țări vehiculele tind să fie implicate măcar o dată într-un accident la fiecare 5-10 ani. Având în vedere că vârsta medie a mașinilor verificate în România este de 9,8 ani, este probabil ca multe vehicule să fi fost implicate măcar o dată într-un accident”, spune Matas Buzelis, expert în piața auto și șeful de comunicare al carVertical.

În România, Lexus a fost marca cu cele mai puține înregistrări de daune (40,8% din vehiculele verificate), urmată de Nissan (42%) și Renault (43,2%).

Daunele mașinilor de lux pot costa peste 32.500 de lei

Costul reparațiilor unui vehicul care a fost avariat depinde foarte mult de marca acestuia. Mașinile din clasa economică sunt mai ieftine de reparat, în schimb chiar și un accident minor care implică un SUV de lux poate duce la facturi de reparații de zeci de mii de lei.

În România, costul mediu al daunelor pentru vehiculele Porsche a fost de 32.509 de lei, cel mai mare dintre toate mărcile verificate pe carVertical. Pe locul doi este Mercedes-Benz cu un cost mediu de 21.065 de lei și Land Rover cu 20.219 de lei.

Potrivit cercetărilor, Porsche a avut în medie 2,2 înregistrări de daune, în timp ce modelele Mercedes-Benz au avut 1.9 și Land Rover, 2.2.

Dacia (10.667 de lei), Fiat (11.633 de lei) și Opel (11.932 de lei) au avut cele mai mici costuri medii de reparare a daunelor din studiu.

Tendințele în ceea ce privește vehiculele avariate din România sunt similare cu alte țări

Dacă combinăm datele tuturor țărilor din studiu, BMW are cele mai multe înregistrări de daune (66,7%), urmat de Hyundai (62,1%) și Subaru (59,5%).

Tot BMW a ocupat primul loc pe lista celor mai avariate mașini și anul trecut (67,4%). Atunci pe locul al doilea se clasa Dodge (67,2%) și pe locul al treilea era Tesla (65,2%).

Atât în ​​România cât și în alte țări studiate mașinile puternice sunt avariate mai frecvent, ceea ce sugerează că unii șoferi își pot supraestima abilitățile și tind să apese prea tare pedala de accelerație.