A venit DECISIVA pentru Liviu DRAGNEA: Cel mai GREU NUME al partidului îi pregătește debarcarea

Potrivit PS News, Ecaterina Andronescu şi Niculae Bădălău s-au întâlnit cu Adrian Năstase cu o zi inainte ca fosta Ministru al Educaţiei să solicite public demisia lui Liviu Dragnea de la cârma partidului şi cea a Vioricăi Dăncilă din fruntea Guvernului, motivele invocate în scrisoare fiind stabilite de comun acord.

Deşi are o viziune proprie asupra PSD-ului, Năstase nu a ascuns că este unul dintre contestatarii lui Liviu Dragnea şi a oferit „consultanţă” „răsvrătiţilor” din PSD, de la Victor Ponta până la Niculae Bădălău, în casa de pe Strada Zambaccian sau convocaţi pe moşia de la Cornu, scrie evz.ro.

Social-democraţii se reunesc în şedinţa Comitetului Executiv Naţional în perioada 31 august - 2 septembrie, au declarat pentru AGERPRES surse social-democrate. Tot atunci va avea loc şi întâlnirea conducerii PSD cu liderii organizaţiilor judeţene şi cu grupurile parlamentare social-democrate, au precizat sursele citate.

Reuniunea grupurilor parlamentare într-un astfel de format are loc anual, cu prilejul debutului sesiunii de toamnă a Parlamentului.

Un alt context este însă cel în care va avea loc reuniunea CExN, în care s-ar putea discuta, în afara problemelor organizatorice, şi despre scrisoarea deschisă a senatoarei PSD Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educaţiei, dată publicităţii în 14 august. În scrisoare Andronescu îi solicită liderului formaţiunii, Liviu Dragnea, să facă un pas în spate "pentru binele României şi al PSD" şi precizează totodată că partidul trebuie să vină în cel mai scurt timp "cu un prim-ministru şi un guvern PSD de super profesionişti".

"Este momentul să ne trezim şi să luăm în serios responsabilitatea majoră pe care ne-a încredinţat-o poporul: să guvernăm ţara. Dar, pentru a atinge acest obiectiv, noi, cei din PSD, trebuie să facem urgent două lucruri: 1. Să venim în cel mai scurt timp cu un prim-ministru şi un guvern PSD de super profesionişti şi să guvernăm ţara, iar partidul are suficienţi specialişti pentru un asemenea guvern. 2. Pentru binele României şi pentru binele PSD, preşedintele partidului trebuie să facă un pas în spate, să dea dovadă de responsabilitate şi maturitate şi să facă un act de mare curaj şi demnitate politică şi să se retragă din fruntea partidului. Motivele sunt suficiente, le ştim cu toţii şi nu le voi expune acum. Dacă lucrurile acestea nu se vor întâmpla acum, urgent, vom pierde guvernarea, iar noi ca partid vom ajunge la dezastru", afirmă Andronescu în scrisoare.

Înr-un interviu acordat luni Adevărul live, Ecaterina Andronescu spune că se aşteaptă să fie exclusă din PSD, dar şi-a exprimat speranţa ca acest lucru să nu se întâmple după 22 de ani de muncă în cadrul formaţiunii. Fostul vicepreşedinte PSD a adăugat că se aşteaptă la un astfel de demers, după ce zilele trecute a trimis o scrisoare colegilor de partid, despre care a afirmat că nu este împotriva PSD, ci doar o invitaţie la dialog în forurile de conducere ale partidului.

Întrebată dacă se aşteaptă să fie exclusă din PSD după această scrisoare, senatoarea PSD a spus: "Mă aştept. Deşi scrisoarea mea nu a fost împotriva PSD. Eu nu am atacat PSD. Am spus nişte lucruri care cred că trebuiau spuse (...) Scrisoarea mea nu are acest rol, de a crea tabere în PSD sau de a diviza PSD. Dar scrisoarea mea, ca şi celelalte luări de poziţie, încearcă să deschidă dialogul şi comunicarea din partid. (...). Poate că în viitor scrisoarea mea sau luările de poziţie ale domnilor Tudose şi Bădălău vor avea efect. Sunt convinsă că sunt mai mulţi colegi care gândesc aşa".