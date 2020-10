Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara este de părere că pentru a scădea numărul de infecţii cu virusul SARS CoV-2 este nevoie de un blocaj total de două sau trei săptămâni. Acest lucru nu presupune închiderea țării, ci doar impunerea de restricții pentru a limita răspândirea virusului.

Mai exact, întrebat de news.ro, ce măsuri trebuie să ia autoritățile pentru a ține sub control creșterea alarmantă a numărului de îmbolnăviri, medicul a răspuns că regulile stricte și implementarea de noi restricții dure rămân singura soluție.

„Ar trebui impuse niste reguli mai stricte şi avut mare grijă să se implementeze. Degeaba e interzis să ne adunăm în număr mare, când chefurile continuă. Dacă nu eşti ferm… şi poate gândit foarte bine… ideal poate ar fi bine să blochezi totul două – trei săptămâni, dar din păcate este an electoral.

Trei săptămâni, dacă s-ar bloca, ar fi o măsură bună, dar că nu ne putem permite deoarece industria ar fi afectată”, a declarat medicul Virgil Musta.

„Încetul cu încetul ne contaminăm”

Totodată, medicul a vorbit și despre situația din spitalele din țară, care se agravează pe zi ce trece. Întrebat dacă putem vorbi de o scăpare de sub control a pandemiei de coronavirus, Musta a declarat că acest comportament de nerespectare a măsurilor de protecţie a dus la explozia de cazuri.

”Putem vorbi, este într-o progresie geometrică. Aşa se întâmplă şi în străintătate şi e mai greu de respectat. Dacă respectam acum trei luni nu eram aici. Nerespectând, încetul cu încetul ne contaminăm. Acest comportement a dus la explozia de cazuri şi care va fi greu de stopat. Este rău că nu mai avem timp.

În senul presiunii sitemului de sănătate. Una era să se întâmple când spitalul era gol, alta e când spitalul e plin. Acum va trebui să alegem între ce putem salva şi ce nu putem salva. Să zicem că sunt persoane care vin cu forme medii şi severe, acum îi trimitem acasă şi sperăm să nu evolueze sever”, a declarat Musta.

Virgil Musta nu vrea blocarea țării

Deși mai sus, medicul declarase că printre altele că „ideal poate ar fi bine să blochezi totul”, Virgil Musta vine cu noi precizări.

Acesta este de părere că o închidere totală nu poate avea loc și că el nu a pus problema aceasta, ci mai degrabă a vrut să ridice o discuție legată de respectarea regulilor de protecție sanitară.

„Eu n-am zis așa ceva. Eu am zis așa – extrema este că dacă s-ar închide țara astăzi, atunci în trei săptămâni probabil că numărul de cazuri va fi mult mai mic, pentru că cam atât durează efectul măsurilor luate. Nu se poate face acest lucru și nici n-am pus problema aceasta. Am vrut să ridic această discuție comparativ cu, individual, dacă noi astăzi, fiecare individ în parte e conștient de riscul la care se expune și purtăm mască în momentul când ne întâlnim cu orice alte persoane – indiferent că această persoană este cunoștință, este o persoană necunoscută – și interacționăm cu acea persoană, trebuie să interacționăm cu mască, la o distanță de un metru și jumătate. Asta înseamnă că ne protejăm, iar această variantă ar fi mult mai eficientă, pentru că dacă fiecare individ s-ar proteja de mâine, noi de mâine nu am mai avea sau am avea un număr foarte mic de noi infectări.

Este mult mai eficient decât să aștepți ca măsurile să înceapă să răstoarne roata în sensul celălalt”, a declarat dr. Virgil Musta, pentru a clarifica întreaga situație.