Astăzi, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a deblocat fondurile pentru kiturile de nou-născuți, de care vor beneficia aproximativ 10.000 de perechi de mame și copii din întreaga țară.

Sumele alocate vor fi virate pe cardurile beneficiarilor în zilele următoare. Acest ajutor financiar este finanțat prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, cu un buget total de 12 milioane de euro.

„Prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) am acordat sprijin pentru aproximativ 4 milioane de persoane vulnerabile din România, fie sub formă de carduri sociale pentru alimente, carduri de energie, pachete cu alimente sau vouchere educaționale. Astăzi am virat banii pentru peste 10.000 de trusouri destinate mamelor cu nou-născuți, iar în câteva zile cei 2.000 vor ajunge pe cardurile beneficiarilor.

Pentru că mamele au nevoie de sprijin emoțional și fizic în primele luni de la nașterea copilului, care necesită multă atenție și grijă, iar temerile de ordin financiar ar trebui să fie ultima lor precopare. Sunt bani care asigură tinerelor mame produsele de bază pentru îngrijirea copiilor precum îmbrăcăminte, produse de igienă și lapte praf, acestea pot fi achiziționate din unitățile partenere în program.

Prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027, bugetul destinat măsurilor dedicate mamelor și copiilor în situații dificile este de 450 de milioane de euro și cuprinde, pe lângă sprijinul material direct precum sumele pentru trusoul nou născutului, și alte tipuri de intervenții precum creșterea oportunităților pe piața muncii pentru femei, finanțarea cursurilor de recalificare, decontarea costurilor de transport, rechizite, hrană, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru cei mici”, a declarat ministrul Marcel Boloș, potrivit site-ului oficial al MIPE.

În perioada 2024-2027, a fost alocat un buget total de 120 de milioane de euro pentru cuplurile mamă-nou născut

Un tichet social electronic cu o valoare nominală de 2.000 de lei este oferit mamelor eligibile care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului. Următoarele categorii de mame se califică pentru acest voucher:

– Mame care beneficiază de venit minim garantat conform dispoziției scrise a primarului.

– Mamele care fac parte din familii care primesc alocație pentru susținerea familiei.

– Mame aflate în situație de risc.

– Victime ale dezastrelor, ale violenței domestice sau persoane aflate în situații vulnerabile.

– Mame care nu au documente de identitate și nu au acces la drepturile civile.

– Mame minore.

Serviciul public de asistență socială întocmește lista beneficiarilor finali pentru fiecare localitate, care este apoi transmisă instituției prefectului. La nivel județean, listele sunt centralizate, iar tichetele sociale electronice pentru nou-născuți sunt emise de către unitățile autorizate din cadrul Ministerului de Finanțe. Aceste vouchere pot fi utilizate doar în cadrul unităților afiliate la program pentru achiziționarea de produse de îngrijire a nou-născuților în termen de șase luni de la data emiterii.

Articolele eligibile care pot fi achiziționate cu ajutorul acestor cupoane electronice includ îmbrăcăminte, lenjerie de pat, saci de dormit, scutece, produse de igienă (cum ar fi șampon, săpun și unguent), comprese sterile, termometre și lapte praf. Cupoanele electronice sunt acceptate la comercianții cu amănuntul afiliați la Edenred, compania căreia i-a fost atribuit contractul de achiziții publice pentru furnizarea cardurilor pe care se încarcă suportul.

Pe baza listelor furnizate de autoritățile locale, județele cu cel mai mare număr de beneficiari (cupluri mamă-copil) care primesc ajutorul de 2.000 de lei pentru truse sunt Bacău, Suceava și Iași.

Sprijinul este acordat până în anul 2027

În perioada 2024-2027, Programul pentru incluziune socială și demnitate socială va asigura finanțarea tichetelor sociale destinate mamelor cu nou-născuți. Programul a alocat în acest scop un buget total de 120 de milioane de euro. Valoarea tichetului va rămâne la 2000 de lei și va fi emisă sub forma unei plăți unice pentru fiecare nou-născut, care se va întinde pe o perioadă de patru ani (2024-2027).

În perioada 2021-2027, există diverse forme de sprijin pentru mamele și copiii care se confruntă cu dezavantaje. Printre acestea se numără:

– Servicii de consiliere și asistență materială pentru copiii aflați în situații vulnerabile, cu o finanțare totală de 160 de milioane de euro. Aceasta acoperă cheltuielile legate de transport, rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte, activități educaționale și inițiative de prevenire și combatere a comportamentelor negative.

– Măsuri de sprijinire a ocupării forței de muncă pentru mame, cum ar fi furnizarea de facilități pentru supravegherea și îngrijirea copiilor, parteneriate cu furnizori specializați în îngrijirea copiilor, promovarea unor aranjamente de lucru flexibile, oferirea de consiliere profesională și sprijinirea integrării socio-profesionale. Bugetul alocat pentru aceste măsuri este de 41 de milioane de euro.

– Asistență destinată în mod special familiilor monoparentale, cu o alocare totală de 80 de milioane de euro.

– Programe de sprijin destinate mamelor din cadrul comunităților de romi, cu un buget dedicat de 44 de milioane de euro.