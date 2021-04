Un singur mesaj pe Twitter al miliardarului Elon Musk, fondatorului Tesla şi SpaceX, poate da startul unor noi proiecte, poate duce la creşterea sau scăderea acţiunilor pe bursă și, uneori, se poate chiar dovedi a fi profetic. Unele dintre tweet-urile sale recente despre criptomonede, în special Bitcoin și Dogecoin, sunt exemple perfecte în acest sens.

Elongate, moneda virtuală apărută dintr-o glumă a lui Elon Musk

Pe piaţa criptomonedelor a apărut de curând un nou participant: Elongate.

Elon Musk nu are nicio legătură cu această monedă virtuală, iar pe site-ul acesteia se menţionează clar: „Elongate nu are afiliere cu Elon Musk”. Doar că numele acesteia îşi are originea într-o glumă făcută de acesta pe Twitter în urmă cu o lună, potrivit Gadgets360.

Pe 25 martie 2021, Elon Musk, referindu-se la Scandalul Watergate, care a dus la demisia preşedintelui SUA Richard Nixon, a spus că, dacă va exista vreodată un scandal despre el, „vă rog să-l numiți Elongate”.

If there’s ever a scandal about me, *please* call it Elongate — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2021

Elongate reprezintă un joc de cuvinte, folosindu-se de numele lui Elon Musk şi de modul în care sunt botezate marile scandaluri în limba engleză (vezi Watergate sau mai recentul Dieselgate). Cuvântul „elongate” înseamnă şi „alungit” în limba engleză.

Cât costă un Elongate şi ce vor face creatorii criptomonedei cu veniturile încasate?

Acum, la puţin peste trei săptămâni de la mesajul fondatorului Tesla, criptomoneda Elongate este pe piață. Ceea ce a început ca o glumă a devenit acum o comunitate de peste 100.000 de deținători, spun reprezentanţii Elongate, care adăugâ că sunt „hotărâți să se folosească de puterea și capitalul meme-urilor și a culturii internetului pentru a schimba fața acţiunilor caritabile”.

În prezent, un Elongate valorează 0,0000003347 de dolari.

Creatorii Elongate promit că vor dona către cauze caritabile 80% din veniturile încasate. „Combinația unei inițiative filantropice cu criptomonede este o schimbare majoră de paradigmă.”

„Elongate îşi doreşte să devină un pionier în acest domeniu”, se arată pe site-ul oficial. Elongate susţine că a strâns deja, în prima lună de la apariţie, peste 1 milion de dolari pentru caritate.

Deocamdată, Elon Musk nu a spus niciun cuvânt despre această nouă monedă virtuală, care îi poartă numele. Cu toate acestea, experții de pe piață cunosc puterea unui singur tweet al magnatului și urmăresc cu atenție pagina sa de socializare.

Sursă foto: Dreamstime