Simona Bucura-Oprescu a detaliat cum această pensie mare a devenit posibilă. Aceasta a menționat că, deși persoana respectivă a muncit doar 18 ani, veniturile sale au fost extrem de mari. „Este o pensie în sistemul contributiv”, a explicat ministrul.

„Este o pensie în sistemul contributiv. Întrebarea este, 18 ani și are o pensie peste 100 de mii de lei. Dar a avut un cuantum al cotizațiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat foarte mare. A muncit 18 ani, dar cu contribuții semnificative”, a spus Simona Bucura-Oprescu la Realitatea.

În continuare, ministrul a adăugat că veniturile foarte mari din perioada activă a contribuției au fost cheia acestui succes financiar.

Pe lângă discuția despre pensia record, Simona Bucura-Oprescu a anunțat că se lucrează și la un proiect important. Acest proiect vizează persoanele cu dizabilități, care au fost dezavantajate de formula de calcul recent adoptată.

Ministrul a explicat că termenul pentru adoptarea acestui proiect este stabilit pentru jumătatea lunii noiembrie. De asemenea, a subliniat că în urma recalculării pensiilor, peste 9.000 de români vor primi noi decizii de revizuire. Aceasta este o reacție la erorile semnalate în sistemul de pensii.

Simona Bucura-Oprescu a discutat și despre nemulțumirile exprimate de pensionari în urma recalculării pensiilor. Aceasta a ridicat o întrebare esențială:

Ministrul a subliniat că există o nedreptate majoră în sistemul actual de pensii.

„Eu cred că nedreptatea a fost pentru 3,8 milioane de pensionari care, an la rându’, deși au muncit la fel ca alți pensionari care aveau pensii mai mari, au avut pensii mai mici. Eu cred că acolo a fost nedreptatea. În același timp, cred că am făcut un lucru bun pentru pensionari prin faptul că toți pensionarii, indiferent de rezultatul recalculării, dacă au fost vremuri când au existat tentative sau chiar s-au tăiat venituri în România, în ceea ce ne privește, pentru toți pensionarii am lăsat același cuantum în plată.”