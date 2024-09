În Iași, un pensionar din mediul de afaceri se bucură de o pensie impresionantă de 33.500 de lei, după recalculare. Aceasta este cea mai mare pensie din oraș, rezultat al unui salariu generos și al unei contribuții substanțiale. Legea 360/2023, cunoscută sub denumirea de Noua Lege a Pensiilor Publice, a introdus aceste modificări, cu aplicare de la 1 septembrie 2024.

După recalculare, pensia acestui pensionar a crescut cu 2.143 de lei, având anterior un venit brut de 31.511 lei, conform Casei Județene de Pensii din Iași. Un alt pensionar a beneficiat de o creștere semnificativă, primind în plus 8.000 de lei.

Totuși, la nivelul județului Iași, nu s-au înregistrat cele mai mari creșteri ale pensiilor. Aproximativ 10.000 de pensionari nu au primit majorări, iar cele mai mari ajustări s-au ridicat la 8.000 de lei, în timp ce unele pensii au fost majorate cu doar 1 leu, conform informațiilor de la șefa CJP Iași.

În județul Iași, din cei 160.000 de pensionari, aproximativ 151.000 au beneficiat de recalcularea pensiilor în prima etapă. Peste 70% dintre aceștia au văzut o creștere a veniturilor, cu o medie de 650 de lei. Această ajustare a fost suficientă pentru a scoate 6.770 de persoane din categoria celor care primeau pensia socială minimă garantată, de 1.281 lei în 2024.

În prezent, se află în desfășurare cea de-a doua etapă a recalculării, care se concentrează pe persoanele care au lucrat în Cooperativele Agricole de Producție (CAP) și pe cele care au adeverințe pentru veniturile nepermanente.

Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat că cea mai mare pensie din România, după recalculare, este de 100.000 de lei pe lună, echivalentul a aproximativ 20.000 de euro. Această pensie este acordată unui fost angajat din sistemul financiar-bancar, care are un stagiu de cotizare de 18 ani.

„Cea mai mare pensie este din sistemul public, este pe contributivitate. Este o pensie a unui asigurat care a lucrat în domeniul financiar-bancar, care are un stagiu de cotizare de 18 ani, dar cu contribuţii foarte mari. Are cea mai mare pensie din România fiindcă contribuţiile au fost foarte mari. În urma unei contribuţii substanţiale, are cea mai mare pensie din România, care e undeva în jurul a 100.000 RON, adică aproximativ un miliard de lei vechi”, a spus ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu.