The Icon of Seas și-a finalizat primul set de teste pe mare, la 22 iunie, potrivit unui comunicat al Royal Caribbean, și va intra în serviciul public anul viitor, informează TimeOut.

Navele de croazieră sunt deja masive și impresionante cu tot ceea ce oferă pasagerilor. În esență, sunt adevărate orașe plutitoare pe apă, cu tot ce ți-ai putea dori, de la restaurante și centre comerciale, până la zone de relaxare și parcuri acvatice.

Are o lungime de 365 de metri și va cântări aproximativ 250.800 tone

Acum, cea mai mare navă de croazieră din lume tocmai s-a lansat, marcând călătoria inaugurală, înainte de a intra în serviciul comercial, anul viitor. Denumită „Icon of the Seas”, nava a fost construită în orașul finlandez Turku și va fi operată de Royal Caribbean International.

Are o lungime de 365 de metri, adică mai mult de trei terenuri de fotbal, dintre cele mai mari, și va cântări aproximativ 250.800 de tone, odată ce va fi complet mobilată și plină de oameni.

Va avea cel mai mare parc acvatic pe mare din lume

Nava va putea găzdui 5.610 de pasageri și 2.350 de membri ai echipajului, cu 20 de punți și opt cartiere întregi. Cireașa de pe navă va fi cel mai mare parc acvatic pe mare din lume, cu șase tobogane, șapte piscine și nouă căzi cu hidromasaj.

În prezent, cea mai mare navă de croazieră din lume este o altă navă a companiei Royal Caribbean International, „Wonder of the Seas”. Aceasta are doar 362 metri lungime și doar 18 punți.

Ianuarie 2024, data când va începe să navigheze în jurul Caraibelor

„Icon of the Seas” este programată să intre în serviciul public în ianuarie 2024, când va începe să navigheze în jurul Caraibelor. Președintele Royal Caribbean International, Michael Bayley, a declarat că nava se va alătura oficial flotei Royal Caribbean pe 26 octombrie, înaintea debutului ei pe oceane, programat pentru anul viitor.

Royal Caribbean International spune despre Icon of the Seas că este o adevărată bijuterie, folosind cea mai recentă tehnologie și bazându-se pe cele cinci decenii de experiență din istoria companiei.

Prima navă Royal Caribbean International alimentată cu gaz natural lichefiat

Nava va avea peste 40 de moduri de a lua masa, de a bea și de a te distra, dintre care multe sunt incluse în tariful de croazieră. Cu 20 de punți și opt cartiere de explorat, ideea este să satisfacă orice tip de vacanță, de la zone dedicate familiilor tinere, până la spații destinate doar adulților. Există 28 de tipuri diferite de cazare, cu mai multe categorii pentru familii, mai multe amenajări cu vedere la ocean și mult spațiu pentru călătorii în grup.

Linia de croazieră spune că este cel mai lung interval de timp pe care l-a dedicat vreodată „proiectării bazei plutitoare de turism perfecte”. De asemenea, va fi prima navă Royal Caribbean International alimentată cu gaz natural lichefiat (GNL) și tehnologie cu celule de combustibil, ca parte a trecerii companiei către un viitor bazat pe o energie curată.