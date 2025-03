Doliu uriaș în cinematografia europeană: Actrița premiată la Cannes, Émilie Dequenne, a murit la 43 de ani

Cinematografia europeană trăiește o pierdere imensă. Actrița belgiană Émilie Dequenne, care a fost distinsă cu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes, a încetat din viață la doar 43 de ani.

Dequenne, care în octombrie 2023 a dezvăluit că suferea de o formă rară de cancer la glanda suprarenală, a murit duminică seara într-un spital de la periferia Parisului. Informația a fost confirmată de agentul său, Danielle Gain, pentru AFP.

O carieră marcată de roluri importante

De-a lungul carierei sale impresionante, Émilie Dequenne a captivat publicul cu interpretări puternice, în special în filme cu teme intense. Unul dintre cele mai remarcabile roluri ale sale a fost în drama psihologică Our Children (2012), regizat de Joachim Lafosse, unde a jucat alături de Tahar Rahim.

În 2018, a primit premiul Magritte pentru Cea Mai Bună Actriță pentru rolul din This Is Our Land, un film despre ascensiunea extremei drepte.

Actrița a fost diagnosticată cu cancerul adrenal cu luni de zile înainte de a muri. Pe lângă aceste filme emblematice, a fost admirată și pentru performanțele sale din producții ca Rosetta (1999), Le pacte des loups, Au revoir là-haut, Les hommes du feu și Close.

Primele sale pași în carieră au fost făcuți la vârsta de 17 ani, când a obținut rolul principal în Rosetta, al fraților Dardenne, un rol ce i-a adus premiul pentru Cea mai bună actriță la Cannes, punându-i astfel cariera pe un traiect internațional.

Condoleanțe din partea autorităților și a comunității cinematografice

„Toți am fost marcați de performanțele sale profund emoționante în roluri puternice. Cinematografia franceză a pierdut, prea devreme, o actriță talentată care mai avea atât de mult de oferit”, a scris ministrul Culturii, Rachida Dati, pe X, în semn de omagiu.

Comunitatea pompierilor din Franța a adus un omagiu actriței pe platforma X, subliniind că „a purtat perfect uniforma de pompier alături de Roschdy Zem în filmul Les hommes du feu din 2017”.

#Deuil | La communauté des sapeurs-#pompiers de France salue la mémoire de de l’actrice Emilie Dequenne qui avait su parfaitement revêtir l’uniforme de sapeur-pompier aux côtés de Roschdy Zem en 2017, dans les « Hommes du Feu ». pic.twitter.com/EODWWqTrSB — Pompiers de France (@PompiersFR) March 17, 2025

Ultimele apariții și un talent de neînlocuit

Ultimul rol important al actriței a fost în Close, un film nominalizat la Oscar al regizorului Lukas Dhont, iar ultima sa apariție pe marele ecran a avut loc în toamna anului trecut, într-o producție belgiană în care a interpretat rolul unei mame a unei victime a agresiunilor.

Émilie Dequenne a plecat prea devreme, lăsând în urmă un gol imens în cinematografia europeană, dar și în inimile celor care au admirat-o. Un mare talent, care va rămâne în amintirea tuturor celor care au avut privilegiul să o cunoască, atât pe marele ecran, cât și în viața reală.