La vremea aceea, criricii au spus că Simona Halep a jucat un meci perfect, obținând victoria asupra Serenei Williams în doar 55 de minute.

Chiar Simona a recunoscut că a fost cel mai bun meci din cariera sa și i-a mulțumit jucătoarei din SUA pentru experiența de a juca alături de ea.

Cel mai bun meci din cariera Simonei Halep

„Nu am jucat niciodată un meci mai bun. A fost cel mai bun din carieră. Îi mulțumesc Serenei. A reușit să mă inspire de fiecare dată. A fost onoare să joc în fața lojei regale. Nu am cuvinte să exprim ceea ce simt acum.

Am avut emoții mari înaintea meciului. Stomacul meu nu a fost deloc în regulă, dar am intrat pe teren și am oferit tot ce am avut. Este ceva special. A fost visul mamei mele.

Spunea că dacă vreau să fac ceva în tenis, este să câștig finala la Wimbledon. Vreau să îi mulțumesc pentru tot!”, a mărturisit Simona Halep la acea vreme.

Simona Halep a ținut atunci să le mulțumească părinților ei, antrenorului Darren Cahill, dar și omului de afaceri Ion Țiriac, care a venit să o susțină în acel meci.

„Este o onoare pentru mine. Le mulțumesc părinților. Nu m-aș fi putut afla aici fără ei. E firesc, fără ei nu mă nășteam. Mulțumesc întregii echipe. Antrenorilor Îi mulțumesc și lui Darren Cahill. Datorită vouă am învățat să fiu o persoană mai bună pe teren.

Vreau să mulțumesc țării mele. Mă susțin mereu, oriunde aș juca. Domnul Țiriac a venit să mă susțină special la această finală”, a mai spus Simona Halep care a devenit și a rămas prima jucătoare din România care câștigă turneul de Mare Șlem de la Wimbledon.

Reacția incredibilă a Serenei Williams

La polul opus, Serena Williams a fost devastată după acel joc. Americanca n-a vrut să ia acasă nici măcar trofeul acordat finalistei. Fosta jucătoare Marion Bartoli a fost cea care a scos totul la ivelă.

„Se întâmpla în 2019, când a pierdut finala în fața Simonei. În vestiar, după meci, ea mi-a spus: Nu vreau să iau trofeul de finalistă, mi-e dor de trofeul campioanei, dacă vrei, ți-l dau ție. Ne-am distrat copios, însă cel mai trist lucru e că nu a glumit, chiar a lăsat trofeul acolo.

Doamna responsabilă cu organizarea turneului de la Wimbledon era palidă când a văzut asta. Sunt jucătoare care și-ar ucide tatăl și mama ca să vadă acel trofeu, iar Serena l-a lăsat acolo ca pe o tavă oarecare, în care pui prăjituri și aperitiv”, a spus Marion Bartoli pentru L’Équipe.