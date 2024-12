Asigurați-vă că investiți într-un sistem de filtrare a apei pentru a vă proteja de substanțele chimice

Se pare că cea mai bună alegere a apei, privind din punct de vedere economic și ecologic, va fi întotdeauna apa de la robinet. Dar trebuie să vă asigurați că investiți într-un sistem de filtrare pentru a vă proteja de substanțele chimice.

Pentru a determina mărcile de apă îmbuteliată merită de fapt banii, Chowhound le-a testat. Ksenia Prints a analizat 15 dintre cele mai comune mărci de apă îmbuteliată, comparând cu atenție gustul, aspectul, pH-ul și alcalinitatea, ambalajul și prețul. Deși la început a fost dificil să diferențieze gusturile similare ale apelor, s-a contatat că, în timp ce unele aveau un gust „curat și proaspăt”, altele erau neplăcut de „întunecate”.

De ce brandul învingător a fost LIFEWTR

Deși LIFEWTR a fost comparată cu cele mai mari branduri de apă îmbuteliată, inclusiv Dasani, SmartWater și Fiji, s-a dovedit a fi favoritul surpriză în acest test. Marca este deținută de gigantul de băuturi PepsiCo și se comercializează în Statele Unite ca apă „premium”. Potrivit site-ului companiei, apa îmbuteliată provine din surse publice de apă și este purificată prin osmoză inversă.

De asemenea, are un pH echilibrat într-un interval între 6,4 și 7,4 și conține electroliți adăugați, inclusiv sulfat de magneziu și bicarbonat de potasiu pentru aromă.

Conceptul creativ de design al sticlelor

Pe lângă gustul său foarte bun, unul dintre principalii factori distinctivi ai LIFEWTR este conceptul creativ de design al sticlei. Compania apelează la diferiți artiști pentru a proiecta designul etichetelor pentru fiecare „serie” diferită și lansează o serie nouă aproximativ o dată pe an. Serii anterioare au inclus „Black Art Rising”, „Art Beyond Borders” și „The Art of Recycling”, cu un total de 12 serii.

Sticlele sunt fabricate din plastic 100% reciclat (și reciclabil), ceea ce înseamnă că nu numai că arată bine, dar au și un impact mai mic asupra mediului decât alte sticle. Totuși, ca în cazul oricărei alte mărci, este important ca apa îmbuteliată să fie depozitată în siguranță, departe de substanțe chimice, căldură și lumina soarelui.

Un bax cu șase sticle de apă îmbuteliată premium LIFEWTR purificată poate fi cumpărat pe Amazon pentru 9,49 USD.