Mișcarea surpriză la Kanal D! Ce vedetă va modera emisiunea dedicată fanilor Exatlon

„FanArena”, show-ul dedicat fanilor Exatlon, începe luni, 14 ianuarie, şi va fi prezentat de Lili Sandu. Frumoasa vedetă, care a participat in cel de-al doilea sezon al concursului sportiv fenomen, va fi alături de telespectatori în fiecare luni şi marţi, de la ora 23:15, imediat după Exatlon. Lili Sandu va comenta, alături de invitaţi, ceea ce se întâmplă în Republica Dominicană.

“Cântăreaţă, actriţă, om de televiziune, Lili Sandu este în acest moment una dintre cele mai apreciate vedete feminine din România. A avut numeroase apariţii în importante show-uri de televiziune, s-a bucurat de succes în muzică, a jucat în mai multe seriale, cucerind publicul prin naturaleţe şi talent”, se arată într-un comunicat de presă. „Mă bucur să mă întorc pe micile ecrane şi sunt o norocoasă că fac parte din echipa Kanal D. Exatlon a fost pentru mine o experienţă extraordinară, iar ceea ce am trăit acolo voi ţine minte, cu siguranţă, toată viaţa. Eu am fost şi sunt fan Exatlon şi nu se putea un loc mai potrivit pentru mine, în care să mă bucur de acest show fenomen. FanArena este locul unde, alături de invitaţii mei, voi încerca să aflu la cald tot felul de informaţii legate de atleţii celor două echipe. Vom comenta situaţiile ivite în concurs şi îi vom cunoaşte cât mai bine pe concurenţi, prin intermediul apropiaţilor lor, care vor veni alături de noi, în platou. Acest an este plin de suprize frumoase şi sper să fiţi alături de mine pentru a le împărtăşi cu voi!”, a declarat Lili Sandu.

Vedeta crede ca experienta prin care a trecut la „Exatlon” o va ajuta in calitatea sa de prezentatoare .

„Pentru ca am fost acolo, pot sa ii inteleg foarte bine pe concurenti, pot sa ma pun in locul lor si sa inteleg ce se intampla cu ei. Pentru mine a fost important la ca mi-am invins fricile. M-a suprins placut faptul ca am avut mult curaj; pentru ca aceasta competitie nu este doar despre rezistenta fizica, ci, mai mult decat atat, este despre a te autodepasi”, a mai declarat Lili Sandu.

Nu pierdeti, din 14 ianuarie, in fiecare luni si marti, de la ora 23:15, „FanArena”, emisiunea prezentata de Lili Sandu, care te introduce in culisele celui mai iubit re