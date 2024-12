Premierul României, Marcel Ciolacu, le-a reamintit tuturor că Radu Marinescu, propus pentru funcția de ministru al Justiției, este un avocat cu multă experiență, fiind membru al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ). El nu i-a urmărit activitatea profesională, așa că nu știe detalii despre trecutul său. Nu este prieten cu el, dar crede că este important să le oferim șansa celor care nu au mai ocupat astfel de funcții. Radu Marinescu este parlamentar PSD și nu are nevoie de alte recomandări.

Social-democratul își dorește o Românie fără corupție, în care drepturile omului să fie respectate.

„Ministrul Justiţiei este un avocat de Înaltă Curte, un om cu foarte multă experienţă în domeniu. Era ales preşedinte al Comisiei Juridice şi partidul îl susţine.

Ce societate vrem să construim? O societate în care nimeni nu are drept la apărare sau trebuie să judecăm un avocat pentru că… Nu ştiam, pentru că eu nu am urmărit activitatea profesională a viitorului ministru al Justiţiei. Repet, ce vreţi, ce fel de Românie vreţi să construim.

Eu vreau o Românie în care să fie zero corupţie, să nu existe niciun fel de corupţie şi să se ia toate măsurile şi zero încălcări ale drepturilor omului. Eu cred că trebuie să dăm şanse şi altor oameni, decât celor care au fost până acum. Aţi văzut cu toţii că societatea românească se schimbă. Nu sunt un prieten, am vorbit cu domnul viitor ministru doar la telefon.

Este parlamentar PSD, nu trebuie să fie recomandat”, a spus liderul social-democrațiilor.