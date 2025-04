Ce trebuie să faci pentru un pașaport în Irlanda?

Pașaport Irlanda. Un aspect mai puțin plăcut pentru cei care au dublă cetățenie este că deseori trebuie să trimită pașaportul țării de origine ca parte a acestui proces.

Cu toate acestea, timpul de procesare este rapid și pot primi toate documentele mai repede decât s-ar fi așteptat, informează Honestandtruly.

Există câteva lucruri de care trebuie să țineți cont și care pot face ca procesul să decurgă mai bine.

Cine se califică pentru un pașaport irlandez?

Dacă aveți cetățenie irlandeză, vă calificați pentru un pașaport irlandez. Dacă solicitați cetățenia prin descendență, naturalizare sau căsătorie trebuie să finalizați acest proces și să aveți dovada cetățeniei înainte de a solicita un pașaport.

Excepție fac cei care sunt copii ai unui cetățean irlandez și care s-au născut în Irlanda înainte de 2005. Aceștia pot obține cetățenie automată și că pot solicita pașaportul și cetățenia (automată) în același timp.

Cât costă solicitarea unui pașaport irlandez?

Un pașaport standard pentru un adult costă 75 de euro, dar există mai multe opțiuni din care puteți alege. Există și o taxă de 15 euro pentru orice persoană care locuiește în afara Irlandei. Această taxă acoperă costurile poștale.

Puteți alege un card de pașaport pentru 35 de euro sau puteți obține un pașaport mare de 66 de pagini dacă intenționați să îl folosiți mai mult, la pachet cu un card de pașaport pentru 130 de euro. Există și alte opțiuni, pașaportul standard plus cardul de pașaport de 100 de euro fiind cel mai comun.

Un pașaport pentru copii costă doar 20 de euro, cu aceleași opțiuni ca adulții până la 75 de euro pentru varianta mare și cardul de pașaport. Toate pașapoartele pentru copii au o taxă poștală de 5 euro sau 15 euro pentru cei din afara Irlandei.

Puteți solicita un pașaport și prin poștă, prin An Post, care are taxe mai mari, sau prin Serviciul Poștal din Irlanda de Nord, la multe oficii poștale de acolo. Aceste opțiuni au taxe administrative în plus față de taxele de pașaport.

E mai bun un pașaport clasic?

Acesta a fost pașaportul standard timp de generații. Este valabil pentru toate formele de călătorie în toate locațiile, în timp ce cardul de pașaport este o alternativă convenabilă doar in unele situații.

Dacă intenționați să călătoriți în Uniunea Europeană (și Elveția) pe uscat sau pe mare, puteți utiliza un card de pașaport în locul unui pașaport clasic. Are dimensiunea unui card de credit, așa că este mai ușor de păstrat și urmărit.

Cât durează să obții un pașaport irlandez?

În prezent, aprobarea unui pașaport durează aproximativ 20 de zile lucrătoare. Cu toate acestea, pe lângă timpul de procesare a pașapoartelor, trebuie să luați în considerare și timpul pentru corespondență.

Există o modalitate de a accelera formalitățile?

Dacă vă grăbiți să obțineți pașaportul pentru că aveți de făcut o călătorie urgentă, puteți solicita documentul prin aplicațiile de la ghișeele publice din Dublin și Cork.

Taxa de pașaport este mai mare (95 de euro pentru adulți și 45 de euro pentru copii) și există și o taxă de administrare de 150 de euro pentru timpul de rotație în aceeași zi și de 75 de euro pentru timpul de livrare de patru zile.

Nu puteți face acest lucru dacă solicitați un pașaport pentru prima dată, ci doar pentru reînnoire.

Cât timp este valabil pașaportul irlandez?

Pașaportul irlandez este valabil 10 ani pentru adulți și cinci ani pentru copii. Singura mare diferență este că, în Statele Unite, obțineți primul pașaport după vârsta de 16 ani, în timp ce în Irlanda, nu aplicați pentru un pașaport pentru adulți decât după vârsta de 18 ani.