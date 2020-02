Se pare că postul de televiziune Pro TV i-a oferit un salariu colosal pentru apariția ca jurat la show-ul „Românii au Talent”. Mihaela Rădulescu a fost jurată pentru trei sezoane și ar fi primit nu mai puțin de 250.000 de euro pe sezon și, în plus, i se plăteau și biletele de avion pentru deplasări, scrie playtech.ro.

A părăsit show-ul pentru a se dedica fiului ei

Aceasta a renunțat atunci la un nou sezon al emisiunii printr-un anunț pe Facebook. Abia mai târziu a vorbit într-un interviu pentru unica.ro despre motivul pentru care a luat această decizie și anume fiul ei.

„Când mi-am luat rămas bun de la „Românii au talent”, am făcut-o strict pentru el (n.r. fiul ei), pentru că el are prioritate absolută în viața mea.

Exact în perioada de filmări trebuia să plecăm în America și în alte părți, pentru diverse programe și vizite pe la școlile vizate, așa că am lăsat baltă tot și am fost acolo pentru el, total.

Mă bucur că am un copil care știe atât de hotărât ce vrea să facă mai departe, cel puțin în privința studiilor. Se va îndrepta spre computer science sau business, dar vrea să învețe la cel mai înalt nivel. Nu pot decât să fiu mândră și să-l ajut cu absolut tot ce-mi stă în putință”, a declarat Mihaela Rădulescu.

Ce a spus despre experiența cu reality-show-ul „Ferma”

Vedeta a vorbit și despre experiența de la reality-show-ul „Ferma” pentru care se pare că primea aproximativ „100.000 de euro plus bonusuri”. Mihaela Rădulescu a reușit să obțină această sumă după mai multe discuții cu cei de la Pro TV.

„Prima limita depășită a fost la valize. Am venit cu șapte. Record personal absolut. Dar, pentru 80 de zile de filmare, mai ales cu haine groase, nu se putea altfel. Și încă mai am de primit pachete, pe parcurs, cu tot ce mai am nevoie.

E o premieră și pentru mine, să nu mai am grija rochiilor și a pantofilor, ci a cizmelor, bocancilor, gecilor sau puloverelor. Dacă la alte emisiuni încercam să fiu elegantă, feminină și sexy, aici am o singură direcție stilistică – să nu îngheț la filmările exterioare și să fiu eu, cu tot ce-mi place mie să port. Iar când îngheț, măcar să o fac cu stil.

E o provocare și chiar am avut serios de lucrat la o garderobă pe măsură, pentru că la Monaco n-avem iarnă, n-avem zăpadă, deci nu aveam cine știe ce haine groase și cool, pentru minus 17 grade, câte au fost chiar din primele trei zile de filmare. Machiajul, părul, toate sunt altfel decât în studio, pentru că ba îmi curge nasul, ba îmi dau lacrimile, ba ninge și bate vântul și astfel se distruge orice încercare de a ține părul în vreo formă… coafată”, a explicat atunci Mihaela Rădulescu.

