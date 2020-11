Fostul antrenor al lui Andre Agassi, Darren Cahill, a cucerit-o total pe româncă. Cei doi au început colaborarea din anul 2015 și au avut o pauză de doar un an de zile în aul 2019.

Deși în timpul meciurilor, Simona a mai avut câteva reacții nepotrivite și la adresa australianului, de fiecare dată a fost cea care și-a cerut scuze atunci când a greșit.

Respectul pe care Halep îl are pentru Darren Cahill se vede și prin prisma salariului pe care îl are antrenorul ei. Australianul este plătit regește. Potrivit informațiilor Darren Cahill primește peste un milion de euro pe an din partea Simonei Halep, informație confirmată și de Horia Tecău.

Totodată, Tecău recunoaște că antrenorii săi nu s-au apropiat niciodată de veniturile lui Cahill, lucru care denotă stilul unic al antrenorului Simonei Halep.

Câți bani primește un antrenor săptămânal

Horia Tecău a declarat că un antrenor de tenis avea un salariu săptămânal care pornea de la 1.000 de euro până la 2.000. De asemenea, existau și bonusuri.

„Salariile pe care le primeau antrenorii noștri porneau de la 1.000 de euro pe săptămână, până la 2.000. Un antrenor din circuit lucrează și cu două echipe. Se fac contracte și pe bonusuri, dacă este performanță e normal ca toată lumea să fie recompensată. Cahill are peste un milion de euro pe an. Din zvonuri aș zice că da, are”, a declarat Horia Tecău pentru GSP.

Colaborarea dintre Simona Halep și Darren Cahill a început în anul 2015, prin programul de antrenori Adidas. Ambii aveau la acea vreme contract cu acest sponsor tehnic.

Inițial a fost vorba despre un contract part-time, dar colaborarea a devenit permanentă din 2017. Alături de australian, Simona Halep a reușit să câștige primul ei titlu de Grand Slam, la Roland Garros 2018. Cei doi nu au făcut echipă şi în 2019, când Cahill a cerut un an de pauză pentru a petrece mai mult timp alături de familie.

În acest an, Simona Halep a continuat să joace foarte bine şi a câştigat şi al doilea ei titlu major, la Wimbledon. Pentru 2020, colaborarea a fost reluată şi va continua şi în sezonul viitor.