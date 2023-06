Ei bine, dacă te regăsești în situația de mai sus, în care ai norocul să ai rolul atât de angajat, cât și de șef, felicitări. Înseamnă că ai propria ta afacere pe care o conduci de la cartierul general, chiar de la biroul din casă. Doar că, funcția de șef vine la pachet și cu multe responsabilități care pică pe umerii angajatului, adică tot tu. Probabil că ești la început cu firma și că ți se pare că ai mult prea multe de făcut. Însă, stai liniștit pentru că totul o să se termine într-un final și o să poți după să culegi laurii victoriei.

Până atunci, trebuie să te ții de muncă, așa că, dacă ai dat de acest articol înseamnă că biroul tău de acasă are nevoie de câteva lucruri care să te ajute să îți faci treaba mai ușor. Și despre asta discutăm și noi în articolul de astăzi. Așa că, iată ce ar putea să îți facă treaba la biroul de acasă mai ușoară:

Imprimanta

Atunci când ești propriul tău șef, ai și rol de secretară sau de contabil. Aceste lucruri rezultă automat în multe hârtii de semnat. Poate că tu primești pe mail acte importante pentru firmă, dar cum le semnezi fizic? Ei bine, pentru asta poți apela la o imprimantă. Pe piață există mai multe modele de imprimante, există imprimanta simplă, care are mai puține funcții și există imprimanta multifuncțională dar si imprimante colore. Totuși, ce imprimantă să alegi? Ei bine, îți recomandăm o imprimantă simplă, care are și un preț mai mic. Față de imprimanta simplă, cea multifuncțională are mai multe funcții, dar este și mai scumpă. Cea din urmă este mai potrivită pentru corporațiile mari.

Astfel, dacă ești propriul tău șef și ai început o viitoare afacere de milioane de la tine din apartament, îți recomandăm să alegi imprimanta care ți se potrivește mai bine nevoilor tale, dar și bugetului.

Scaunul confortabil

Dacă te uitai și admirai când erai mai tânăr filmele americane cu șefi de companii care aveau un scaun directorial din piele, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Înseamnă că îl vrei și că îl vei avea într-o bună zi.

Până la scaunul directorial scump din piele, trebuie să îți alegi un scaun care să nu depășească bugetul alocat și care să facă statul la birou să fie cât mai comod. Tocmai de aceea îți recomandăm să te orientezi către un scaun care are suport lombar și care are și suport pentru cap. Dacă stai prea mult la birou, ar trebui să o faci fără a-ți strica sănătatea, așa că nu lua un scaun de birou pe grabă, doar pentru a scăpa de această grijă.

Accesorii pentru birou

Ce ar fi un birou acasă fără accesoriile de pe birou. Poate un suport unde să pui hârtiile importante sau un borcan cu multe agrafe este ceea ce ai nevoie. Cum am menționat și mai sus, atunci când ai o firmă, lucrezi cu hârtii importante. Asta înseamnă că nu îți permiți să le pierzi. Tocmai de aceea un suport pentru hârtii care să stea pe birou este bun. Pe lângă asta mai poți să plusezi cu un capsator sau cu un dosar. Dacă tot mai ai niște spațiu pe birou cu care ai vrea să te joci, poți să pui o poză în ramă cu tine și cei dragi pe birou.