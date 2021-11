Răsturnare de situație în cazul lui Petrică Mâțu Stoian! Medicii au transferat un pacient cu afecțiuni identice

Pacientul suferă de pneumotorax, aceeași afecțiune de care suferea și Petrică Mâțu Stoian atunci când a fost transferat de la clinica privată și dus de urgență la secția ATI a Spitalului Județean Reșița.

„A venit de la clinica Nera cu pneumotorax masiv pe dreapta. Din păcate starea s-a agravat iar pacientul a fost transferat. A fost la Urgențe apoi s-a transferat la Cardiologie. Am înțeles că au fost pacienți care au venit cu afecțiuni pulmonare”, a declarat medicul de la Spitalul Județean Reșița.

Cauza reală a morții lui Petrică Mâțu Stoian s-a aflat

Amintim că Doru Gușman a vorbit la România TV despre problemele de sănătate pe care Petrică Mâțu Stoian le-a avut și despre cauzele decesului acestuia. Omul a dezvăluit că artistul de muzică populară nu a primit bilet de trimitere de la medicul curant înainte să se interneze la clinica privată Nera din Reșița, județului Caraș-Severin.

Invitatul a explicat că, deși își tratase afecțiunile la rinichi pentru care făcuse chimioterapie, Petrică Mâțu Stoian avea grave probleme cu inima și trebuia să facă o intervenție de schimbare de valvă mitrală.

„Ancheta a început să se miște mai repede după ce personalul medical, de la Spitalul Județean unde Mâțu a fost transferat, a intervenit. Știu că eu voi fi audiat și sora lui. Ultima discuție a fost foarte scurtă, a fost în ziua decesului pe la ora 11 și era cu medicul și am zis să nu-i deranjez și a zis „Sunt cu domnul doctor”. Am vorbit cu el și dimineața. Când am aflat că este în stare gravă am vorbit cu el când eram în drum spre Reșita sâmbătă pe la nouă jumate. Mi-a zis „Stai liniștit că sunt bine mi-a fost rău azi noapte, dar sunt bine” și ultima a fost când era cu medicul pe la 11”, a povestit Doru Gușman.