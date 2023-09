Irinel Columbeanu a reacționat după ce presa a scris că ar fi suferit un accident vascular cerebral. Irinel Columbeanu a făcut declarații pentru Fanatik despre starea sa de sănătate.

Fostul soț al Monicăi Gabor este deranjat de zvonurile apărute în ultima vreme. Presa a scris că ar fi suferit un AVC (accident vascular cerebral), însp, după cum spune, acest lucru nu s-a întâmplat. Fostul milionar a dat asigurări că nu are probleme de sănătate și e sănătos tun.

Dacă acele zvonuri ar fi fost reale, nu aș mai fi putut să vorbesc așa în aceste momente. Eu nu am alte afecțiuni. Am primit o medicație de la o doamnă doctor psiholog, pentru memorie. Asta e tot.

Omul de afaceri s-a tot plimbat în această vară prin străinătate. Columbeanu și-a vizitat fiica în America și apoi a dat o fugă și în Spania, la un prieten.

În ceea ce privește planurile pentru viitorul apropiat, Iri spune că ar vrea să meargă pe litoralul românesc în toamna aceasta. Iar la iarnă, poate va veni în vizită fiica sa, Irina.

“Am avut multe activități vara aceasta, am fost în America, am fost în Spania. Am vizitat un prieten marocan, în Spania, a fost foarte frumos acolo. Am fost într-un oraș deosebit, care seamănă cu litoralul nostru. Eu nu am reușit încă să ajung anul acesta la noi, pe litoral, dar poate voi reuși toamna aceasta” a spus afaceristul din Izvorani.