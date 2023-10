Atacantul echipei NEC Nijmegen, Bas Dost, s-a prăbușit duminică pe terenul de fotbal în timpul unui meci din Eredivisie, provocând scene îngrijorătoare. Paramedicii au intervenit rapid și l-au resuscitat pe teren, acesta fiind acum înafara pericolului, conform relatărilor de la fața locului.

Bas Dost, starul lui NEC Nijmegen, s-a prăbușit pe teren pe finalul meciului din Eredivisie dintre echipa sa și AZ Alkmaar, disputat duminică. Jucătorii îngrijorați l-au înconjurat pentru a ține situația sub control, înainte ca paramedicii să se grăbească să ajungă la fața locului pentru a acorda asistență medicală. AZ a risipit deja temerile, confirmând că jucătorul de 34 de ani este conștient.

Pe X (fostul Twitter), AZ a oferit o actualizare a situației, după ce meciul a fost abandonat: „Bas Dost este, din fericire, conștient. Îți dorim multă sănătate și putere, Bas”.

