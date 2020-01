„Aceste partide deja lucrează împreună de la alegerile europarlamentare, apoi la prezidenţiale, continuăm acum cu o alianţă politică ce începe să îşi structureze şi organe executive de lucru comune. Avem acel Comitet Executiv comun format din şase oameni, avem o comisie de integritate comună, lucrăm într-o comisie de politici publice comună, deci, practic, apropierea asta, fuziunea e în lucru, doar că nu e consfinţită juridic şi am agreat cu colegii de la USR că o s-o facem după alegerile parlamentare, pentru că acum trebuie să ne concentrăm pe campanii”, a spus Dacian Cioloş, într-o intervenţia telefonică la TVR1.

Preşedintele USR, Dan Barna, a precizat că acest calendar este unul realist. „E un calendar foarte realist, pentru că anul acesta, 2020, e anul confirmării şi pentru USR şi PLUS şi pentru Alianţa USR PLUS. Anul acesta e anul în care Alianţa USR PLUS va confirma şi se va consolida ca forţă relevantă. De fapt, de asta am şi candidat la preşedinţia USR, să transform acel partid, şi acum, această alianţă să o transformăm, cu Dacian Cioloş, într-un partid care să conteze pe termen lung în România”, a spus Barna, la acelaşi pot de teviziune.

Piesa de rezistenţă vine din afara USR şi PLUS

Nicusor Dan a negat, marţi, că ar fi înfiinţat în 2019 un partid, şi anume Uniunea Forţelor Locale (UFL), însă vrea ca această formaţiune să intre într-o alianţă extinsă cu USR şi PLUS.



„Informaţia apărută astăzi nu are de-a face cu situaţia politică pe care o ştim cu toţii. Sunt un candidat independent la Primăria Capitalei, care cere sprijinul partidelor de opoziţie pentru susţinerea candidaturii sale şi care a obţinut deja sprijinul USR-ului. Uniunea Forţelor Locale (UFL) este un partid politic constituit în urmă cu un an de trei persoane care îmi sunt apropiate şi care s-au arătat dispuse să colaborăm în ipoteza în care acest vehicul politic îmi este necesar.

O posibilă utilizare a acestui vehicul politic este ipoteza în care o alianţă politică doreşte să sprijine candidatura mea la Primărie şi condiţionează sprijinul de prezenţa numelui alianţei pe buletinul de vot alături de numele meu. Printr-o alianţă şi cu UFL este posibil acest lucru: eu nu intru în nici unul din partidele alianţei, dar prin alianţă extinsă cu USR pot să-mi alătur numele alianţei pe buletinul de vot”, a declarat pentru Mediafax Nicusor Dan.

El a mai afirmat că i-a prezentat situaţia liderului PLUS, Dacian Cioloş. „Am comunicat în modul cel mai transparent această posibilitate lui Dacian Cioloş când am discutat de o posibilă susţinere din partea Alianţei USR PLUS, ca răspuns la obiecţia că numele meu pe buletinul de vot nu ar ‘trage’ lista de consilieri ai partidelor care mă susţin şi, mai departe, această posibilitate a fost comunicată organelor de conducere ale Alianţei. În concluzie, vorbim de o soluţie tehnică la o problemă tehnică. Dacă se va pune vreodată problema de a activa într-un partid, fiţi siguri că vă voi informa”, a mai spus Nicuşor Dan.

În spaţiul public s-a vehiculat informaţia că acesta ar fi înfiinţat anul trecut un partid – Uniunea Forţelor Locale. Conform Registrului partidelor politice, formaţiunea a fost înfiinţată în vara lui 2019 de Nicoleta Teodorescu, Elena Enescu şi Alina Dimache.

Te-ar putea interesa și: