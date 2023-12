Mircea Fechet a declarat într-o conferință de specialitate că o legislaţie primară bună este esenţială. Totodată, aceasta joacă un rol vital când „doreşti să reformezi un sistem”.

Fără o legislaţie adecvată, subliniază ministrul, este mult mai greu să reuşeşti să faci anumite lucruri. Astfel, proiectul noului Cod Silvic a fost trimis tuturor celorlalte ministere, pentru avizare.

Fără legislaţie adecvată, probabil că e mult mai greu să reuşeşti să faci anumite lucruri. Pe această cale pot să anunţ că, astăzi, am trimis tuturor celorlalte ministere, cred că sunt 17 în total, care urmează să avizeze proiectul pe Codul Silvic. Tot astăzi l-am pus din nou pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru că am centralizat toate acele observaţii pe care le-am primit pe parcursul întregii dezbateri publice şi putem să spunem că avem câteva elemente foarte concrete pe care ar trebui să le prezentăm”, a declarat Mircea Fechet.

Ministrul a prezentat și o una dintre noile prevederi ale Codului Silvic. Aceasta vizează accesul în păduri. Potrivit explicațiilor oferite de liberal, acest lucru „poate să însemne pe lângă recreere, şi acces la resursele pe care pădurea ni le pune la dispoziţie”.

„Că vorbim de ciuperci, de plimbări cu bicicleta, că ne plimbăm pe jos, este un lucru care nu ar trebui să fie vreodată interzis. Totodată, când vorbim de furtul de lemne, am coborât pragul pentru infracţiune de la 10 mc la 5 mc. Am făcut acest lucru în urma consultării societăţii civile, în urma consultării tuturor entităţilor interesate. Însă eu cred că şi mai important decât acest lucru este măsura complementară a confiscării mijlocului de transport. Degeaba o să facem mii de dosare penale sau zeci de mii de dosare penale şi nu ştim peste câţiva ani cum se vor soluţiona acele dosare.

Cred că atunci când intervine măsura confiscării, când rămâi mai pe româneşte fără camionul cu care transporţi lemne furate, acest lucru are un puternic caracter descurajator şi în acest fel peste un an, peste doi sau când vom putea trage linie, vom constata că furtul de masă lemnoasă s-a diminuat. Bineînţeles că această monitorizare şi prevenirea furtului de masă lemnoasă, fie că vorbim de hoţii cu camioane foarte mari sau de cei cu dubiţe, cu autovehicule mai mici, trebuie să fie complementară unui sistem adecvat şi bine digitalizat. Vorbim de foarte mulţi ani despre hărţile satelitare, însă ceea ce pot să spun, astăzi, este că am atribuit contractul de achiziţie publică, avem deja desemnat un câştigător pentru hărţile satelitare”, a mai spus Mircea Fechet.