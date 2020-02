Care este programul lui Orban

Potrivit unui comunicat, la ora 12:00, Ludovic Orban va participa la consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare, organizate de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.

După aceste consultări, premierul care acum este demis va participa la o întâlnire cu Maia Sandu, președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, Blocul ACUM, din Republica Moldova. Întâlnirea va avea loc la ora 14:00 la Palatul Victoria.

Reacția lui Orban după demitere. PNL nu renunță

„Am pierdut doar o bătălie. Vom câștiga bătălia pentru România. Astăzi, am fost judecați de o alianță toxică.Noi am căzut astăzi pentru că am avut curajul să dăm șansa cetățenilor din fiecare localitate să aibă șansa să își aleagă primarul democratic. S-au adunat toate forțele împotriva guvernului. Sunt convins că românii vor vota pentru garanția unei dezvoltări economice rapide care să permită României să se dezvolte și să fie respectată”, a transmis Ludovic Orban.

Te-ar putea interesa și: