SURSA FOTO: Dreamstime

Ce companii din SUA primesc cele mai multe subvenții guvernamentale. Subvențiile guvernamentale pot fi acordate sub diferite forme, de la credite fiscale și reduceri, până la granturi directe. VisualCapitalist a alcătuit un grafic cu companiile din Statele Unite care au primit cel mai mare sprijin din partea contribuabililor americani (sub formă de subvenții guvernamentale), începând cu anul 2000. Datele provin din baza de date de urmărire a subvențiilor Good Jobs First, non-profit din D.C., analizată în noiembrie 2024.