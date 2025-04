Crin Antonescu a fost întrebat cum ar reface relația cu SUA și ce i-ar spune președintelui american Donald Trump. Politicianul a afirmat că, dacă ar putea alege, prima sa vizită oficială ar fi în Statele Unite, însă a subliniat că astfel de întâlniri se stabilesc de comun acord.

El a clarificat că nu intenționează să forțeze o întrevedere cu președintele Trump și că orice discuție oficială trebuie să fie bine pregătită, având o agendă clară.

Crin Antonescu a subliniat că o primă discuție cu un lider internațional nu ar trebui să fie una superficială, ci să abordeze teme relevante, evitând subiecte banale sau glume.

Principalele teme pe care le-ar aborda ar fi relațiile din cadrul NATO, parteneriatul strategic și oportunitățile economice reciproce.

„Hello, Mr. President, how nice to hear you, finally. How about Greenland, how can I help? (Bună ziua, dle președinte, mă bucur să vă aud, în sfârșit. Cum rămâne cu Groenlanda, cum vă pot ajuta? – n.red.)

Glumesc. Ceea ce este ideea despre care eu am vorbit, și anume, dorința mea dacă ar fi să aleg eu de a face prima vizită și comunicare cu Statele Unite, nu ignoră faptul că o vizită la acest nivel nu se face când vrea doar o parte, am și precizat, dar, în general, declarațiile mele sunt luate pe jumătate.

Nu dau buzna peste președintele Trump. Secret Service nu trebuie să intre în alertă, aș dori, e o prioritate, am exprimat asta. Ce i-aș spune prima oară, e o chestiune anecdotică, putem să ne jucăm cu ea și să glumim dar într-o asemenea discuție nu discuți despre vreme și ce mai faci și Groenlanda și cum spuneam.

O asemenea convorbire se pregătește, are o agendă și pot să vă spun care ar fi temele mele și ele nu pot fi altele decât – raporturile din interiorul NATO și parteneriatului strategic și, dacă tot vorbim de un super businessman, ce oportunități reciproce de busines am avea”, a declarat el în cadrul dezbaterii organizate de Antena 3 CNN.