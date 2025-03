România a aderat oficial la Programul Visa Waiver (VWP) pe 11 ianuarie 2025, devenind al 43-lea stat membru. Decizia a fost luată de administrația Biden cu doar nouă zile înainte ca acesta să își încheie mandatul de președinte al Statelor Unite.

După ce Donald Trump a preluat mandatul la Casa Albă, pe 25 martie 2025, Departamentul pentru Securitatea Țării (DHS) a anunțat printr-o notificare pe site-ul oficial al programului că includerea României în Programul Visa Waiver a fost suspendată pentru efectuarea unor revizuiri.

Autoritățile americane nu au oferit încă detalii suplimentare cu privire la această suspendare temporară. Până în prezent, doar două țări au fost eliminate din Programul Visa Waiver: Argentina, în 2002, și Uruguay, în 2003, ambele fiind afectate de crize economice severe.

Programul Visa Waiver permite cetățenilor din țările incluse să călătorească în Statele Unite fără viză, pentru o perioadă de maximum 90 de zile. Deocamdată, SUA nu au furnizat informații suplimentare referitoare la decizia de suspendare temporară a României din acest program.

Așadar, ce măsuri pot lua autoritățile române în urma suspendării din programul VWP și ce demersuri a făcut Ministerul Afacerilor Externe pentru a soluționa această situație?

Emil Hurezeanu a fost numit ministru de Externe în Guvernul Ciolacu 2 la sfârșitul anului 2024. Recent, au circulat speculații privind o posibilă demitere a sa, însă acestea nu au avut un fundament politic real.

Mai mult, președintele interimar al României, Ilie Bolojan, i-a luat apărarea, în contextul în care premierul Marcel Ciolacu l-a descris pe Emil Hurezeanu drept un „diplomat de modă veche”.

„Eu nu am o experienţă de ani de zile în a administra poziţii naţionale, acesta este adevărul, dar am o experienţă, totuşi, de peste 20 de ani în administraţia locală. Din această experienţă am învăţat câte ceva.

Dacă critici oameni care trebuie să te ajute să faci performanţă, în public, nu faci decât să le ştirbeşti capacitatea de a face performanţă, nu doar lor, ca persoane, ci şi instituţiilor. Şi în general, dacă am avut astfel de probleme, am preferat să le analizez o dată, de două ori, de trei ori şi când am fost convins că se impune o schimbare, am făcut-o.

Dar nu am discutat public despre ea, pentru că nu m-ar fi ajutat cu nimic”, a spus Ilie Bolojan.