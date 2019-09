Haos total în cazul Caracal. Sunt amănunte incredibile care aruncă în aer toată Ancheta. Criminologul Liviu Chesnoiu scoate la iveală lucruri uluitoare. Acesta le spune anchetatorilor că greșesc enorm în acest caz. Gheorghe Dincă se joacă pur și simplu cu poliția. Își schimbă declarațiile de la o zi la alta pentru că anchetatorii nu știu cum să îl interogheze.

„El se joacă cu noi. Are tot confortul acolo. Probabil se uită la televizor și râde de noi. Nu este posibil ca el să se râzgândească de la o zi la alta. El are senzația că anchetatorii se roagă de el, pe vremea mea nu procedam așa. Atunci când criminalul are senzația că anchetatorii se roagă de el, pentru el este foarte clar că oamenii legii nu au probe”, a spus Chesnoi la RTV.

