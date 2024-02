Catinca Roman nu a avut reacție în primele momente de după moartea mamei sale, Mioara Roman. Ea nu a postat nimic legat de moartea celei care a adus-o pe lume. Asta, în timp ce Oana Roman a anunțase, pe rețelele de socializare, că mama ei s-a stins. Vedeta se afla într-o vacanță în Egipt, însoțită de fiica sa, Isabela, pentru a sărbători ziua de naștere a acesteia. Însă, cei de la azilul din Snagov au contactat-o și i-au adus vestea tragică a decesului mamei sale, Mioara Roman. Vedeta este devastată de durere, iar faptul că sora sa nu a spus nimic despre aceasta adâncește și mai mult suferința ei. Abia târziu a reacționat.

Cu o zi înainte de trecerea mamei sale în neființă, Catinca Roman a apărut într-un interviu alături de Cristi Brancu. Ea a vorbit cu entuziasm despre succesul ei în ceea ce privește slăbirea prin post intermitent. Catinca a dezvăluit că a adoptat un regim alimentar în care face pauze de 12-14 ore între mese. Astfel, a reușit să elimine kilogramele în plus.

„În cele 7 ore am mâncat moderat, dar am mâncat de toate. Carne, pește, legume, carbohidrați. Am mai mâncat și câte un dulce, din când în când pentru că efectul benefic a fost că mi-a scăzut colesterolul, eu având colesterolul mare de mică. A scăzut de la 285 la 185 într-un an, ceea ce e minunat. În schimb, un efect secundar nedorit a fost faptul că mi-a scăzut și glicemia un pic cam mult, dar am dres-o din dietă”, a spus Catinca Roman, pe Facebook.