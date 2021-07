Este cea mai cruntă lovitură dată de DNA românilor. După ce l-a trimis pe un personaj extrem de cunoscut după gratii și după ce acesta a stat 7 luni în arest, acum românii sunt buni de plată. Un caz elocvent în acest sens este cel al fostului presedinte ASF Dan Radu Rusanu. El a fost ținut 4 luni în arest preventiv și alte 3 luni în arest la domiciliu ca urmare a unor acuzații aduse de DNA. Ulterior, el a fost achitat definitiv de ICCJ.

Acum, Curtea de Apel Bucuresti i-a acordat daune morale de doar 75.000 lei. Mai exact, judecatoarele Andreea Maria Dumbraveanu si Gabriela Vintanu i-au dat fostului liberal drepturile salariale pentru perioada de arest. Potrivit luju.ro, cand s-a judecat fondul, judecatoarea de la Tribunalul București, Cristina Florea a refuzat să-i acorde vreo despagubire.

Dan Radu Rușanu, în câștig cu zeci de mii de euro

Potrivit sursei citate, la un calcul simplu, vorbim de 15.000 de euro pentru 7 luni de arest fara vina. La inceputul lunii iulie, Curtea de Apel Bucuresti a condamnat Statul Roman si a dispus ca acesta sa ii acorde daune morale lui Dan Radu Rusanu in cuantum de 75.000 lei, echivalentul a circa 15.000 euro. Inițial, Rusanu ceruse daune morale de 5 milioane lei, adica 1 milion euro, pentru lunile in care a stat nevinovat in arest si pentru dosarul inscenat de DNA in care a fost achitat definitiv.

Judecatoarele Andreea Maria Dumbraveanu si Gabriela Vintanu de la Curtea de Apel Bucuresti au hotarat ca fostul presedinte ASF sa primeasca 310.000 lei daune materiale, reprezentand drepturile salariale nete aferente lunilor in care a stat nevinovat in arest.

Hotararea Curtii de Apel Bucuresti nu este definitiva. Ea se poate ataca cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Iar daca daunele vor fi confirmate si de ICCJ, atunci paguba va fi platită din buzunarele fiecarui roman. Cu alte cuvinte, fiecare greseala a DNA este platita de noi si nu de procurorii anticorupție.

Sursa foto: Dreamstime